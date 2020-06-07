U87十五周年｜陳奕迅與音樂人聯手　用兩首歌向張國榮梅艷芳致敬

15年前的今日，Eason陳奕迅推出了一張影響廣東樂壇多年，甚至說是代表整個千禧年代的唱片——《U87》。專輯一出隨即橫掃2005年度樂壇頒獎禮各大獎項，碟內傳唱度最高的就是《夕陽無限好》及《浮誇》，細看創作背後的故事，Eason當時希望透過這兩首經典作，向兩位樂壇傳奇梅艷芳及張國榮致敬。

今天是Eason專輯《U87》面世15周年。（資料圖片）

先看第一主打《夕陽無限好》，歌名讓樂迷想起梅姐最後一個紅館個唱《經典金曲演唱會》，她曾提醒歌迷：「夕陽無限好，只是近黃昏，大家一定要珍惜眼前人！」Eason在解讀「多經典的歌后 一剎眼已走」這句歌詞時更指：「香港的經典歌后能有幾個？」詞人林夕以一代歌后離世作為其中一種無常世事，寫面對人生變幻的無能為力，但他自《夕陽無限好》起改用作品開導世人，原來是出自哥哥逝世時的遺憾。林夕曾自責當初作品一味賣慘，如果作品變得更開心、積極，或許哥哥就不會輕言離世。一句「世事無常還是未看夠 還未看夠」，正好交代林夕對哥哥及梅姐的懷念。

Eason曾在2003年《梅艷芳經典金曲演唱會》與梅姐合唱，出道初期被梅姐及張國榮兩大樂壇前輩看好。（視覺中國）

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再看《浮誇》這首歌，詞人黃偉文描述邊緣人通過誇張手段吸引注意，表達人博出位時內心不安，不過歌詞原意卻與作曲人C.Y. Kong的初衷無關。C.Y.曾公開《浮誇》的Demo版本《Depression》，他在倫敦聽聞哥哥死訊後寫下這段旋律，表達對哥哥選擇離開世界的不解及悲痛，更指：「原曲的調式（key）與現在的版本並不一樣，對我而言，原曲將永遠獻給張國榮。」後來製作《U87》時，陳奕迅更決定錄製此曲。雖然歌詞與哥哥無關，但經商量後，C.Y.認為歌曲推出時與哥哥離世已相隔一段時間，舊事重提只會引起樂迷悲痛，於是將《Depression》變成《浮誇》。