【U87十五週年】陳奕迅全盛期代表作　被譽為藝術與流行完美結合

2005年的6月7日，一張影響了廣東樂壇多年的專輯面世，甚至說是代表了整個千禧年代的一張唱片也不為過。這張專輯就是陳奕迅的《U87》，取名自陳奕迅常用的錄音咪型號，Eason愛用U87，是因為他認為這型號的錄音咪最能突顯他聲線的特質，而結果專輯推出後，大家也認為Eason的聲線確實不同了。

6月7日，是陳奕迅15年前推出專輯《U87》的日期。（網絡圖片）

整張唱片的製作不負其名，就是一張精品，一共十二首歌，不但Eason需要駕馭不同風格的作品，就連對幕後的創作人來說，也是往後轉型的契機。《U87》的面世，剛好是陳奕迅離巢前東家英皇娛樂，轉投新藝寶的首張專輯，由於整整500日沒出唱片，他將他的全力也放在其中，結果奪下當年各大機構的最佳專輯，包括IFPI、四台聯頒等等，而當中的多首作品也分別競逐各大歌曲獎、作曲獎、歌詞獎等等。就連TIME Magazine亦將《U87》選為「2005年最值得購買的五大亞洲唱片」，更和周杰倫2001年《范特西》齊名於華語金曲獎「30年30碟」名單當中。

當年周杰倫《范特西》與陳奕迅《U87》是華語金曲獎「30年30碟」唯一兩張在2000年代推出的專輯。（網絡圖片）

大概《U87》證明了陳奕迅轉投新藝寶這決定沒有錯，也奠定了Eason這名字能位列歌神，《夕陽無限好》、《浮誇》、《阿牛》、《葡萄成熟時》…專輯內的歌曲沒聽過四、五首，深信你也難以稱得上是廣東樂迷，集合了當時樂壇上最灸手可熱的創作人，林夕、黃偉文、Eric Kwok、C. Y. Kwong、雷頌德、梁榮駿，難怪連華語金曲獎的評審也稱之為音樂性與商業性最成功結合的一張唱片，而TIME Magazine則視之為廣東樂壇「過去」與「未來」間的橋樑。

專輯內幾首派台作也有其主題，《夕限無限好》及《浮誇》皆啟蒙自哥哥張國榮，《葡萄成熟時》則是黃偉文「男人玩物志四部曲」系列之一，而《阿牛》更是「婚禮禁歌單」首位。2014年韓國MAMA Award在香港舉行，作為表演嘉賓之一的陳奕迅，正是在全球觀眾面前演唱《浮誇》，可見Eason對這張專輯的信心及自豪感。說實的，在陳奕迅往後的唱片中，沒再出現《U87》這樣成功的例子，雖然多年來樂迷一直爭論《H3M》的歌曲質素比《U87》更高，不過論流行度，仍是《U87》更勝一籌。直至2018年的《L.O.V.E.》也是相當難得的佳作，不過專輯中的陳奕迅也不復當年，沒有《浮誇》的歇斯底里、也沒有《夕陽無限好》、《葡萄成熟時》般的神來之筆，可變性少了，反而可見Eason明顯的變得溫暖，或許不需要另一張《U87》，陳奕迅也可將他的藝術化為商業，不過要講《U87》的精妙之處，大概就是將整個千禧年代的音樂提升了一個層次，也讓往後廣東歌手及唱片公司能做更大膽的嘗試。