許志安復出唱正東時期經典作　趙學而：一開聲就知佢已經ready

事隔14個月，許志安昨晚（15/6）在ViuTV重新出發，為音樂節目《Chill Club》擔任嘉賓並會見傳媒，為復出試水溫。而昨晚錄製的《Chill Club》主題為「寶麗金50周年」，曾簽約正東唱片的安仔，當時屬寶麗金旗下附屬藝人，安仔昨晚獨唱《一步一生》，並與AGA江海迦及Gin Lee李幸倪合唱《半天假》。

安仔昨日現身ViuTV錄製《Chill Club》，為復出試水溫。（梁碧玲攝）

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據悉，《半天假》是先由AGA及Gin Lee選曲，再將這個決定轉告安仔；而選擇《一步一生》就沒有特別原因。記者嘗試向AGA了解選擇與安仔合唱《半天假》的原因，她透過公司回覆指：「今次選歌方面都係公司安排，所以詳情我都唔清楚。」

AGA及Gin Lee將於今個星期的《Chill Club》內與許志安合唱《半天假》。（梁碧玲攝）

經過昨晚錄影後，趙學而今日接受「01眾樂迷」時形容安仔昨晚的表現完美：「佢一開聲我就知道佢已經好ready，無論聲線、用氣、佢整體嘅氣場，你會覺得佢喺個台度已經好ready，所以係開心事嚟。」據節目監製葉子文指，該集節目已經進入後期階段，但播出日子有待落實。