蘇皓兒拍純愛MV飾劍道少女　獲ViuTV男神追求：搞到損手爛腳！

無綫新劇《那些我愛過的人》近日在翡翠台播出，網民的焦點並非黃翠如的演技有否進步，亦不是連詩雅有沒有性感演出（事實上連騷長腿的畫面也沒有），而是現年26歲、飾演林文龍（姜煜誠）獨女姜子優的蘇皓兒，她在劇中「減齡十歲」扮演中學生，慘遭同學欺凌，形象清純，亦楚楚可憐，乍看有點似剛出道的周慧敏，令看慣大台劇集的觀眾眼前一亮，不停Google搜尋其歷史。

人氣持續上揚，當然要把握機會，蘇皓兒亦深明此道，所以最近她答應參演新歌《人馬座》的MV，爭取曝光。這首歌，由同樣有份演出《那些我愛過的人》的翟威廉負責創作，包辦曲詞，周志文和周志康兩兄弟主唱，而MV的男主角是「ViuTV男神」陳安立（Brian），實行「跨台」合作。陳安立接受訪問時指，今次答應演出，完全是出於多年的兄弟之情。

《人馬座》MV是翟威廉與周氏兄弟自資出品，並在旗下YouTube頻道「Happy Live」播出，邀得陳安立和蘇皓兒「跨台」合作，現時尚有部份鏡頭需要補拍，未知何時上架。（受訪者提供）

Chloe、陳安立同為籃球隊成員 獲邀演MV似玩不似工作

「威廉、阿文同阿康，係識咗好多年嘅好兄弟，又係籃球隊（明星籃球隊HERO）戰友，佢哋話我好啱今次個角色，收到邀請都啲受寵若驚，因為呢次係我第一次拍MV，又係兄弟嘅作品，所以更加難得。」為何Chloe擔任女主角？Brian透露，Chloe向來都是「HERO」成員，同樣相識多年，「平時都有一齊玩，成個團隊好有默契，完全唔覺得係做嘢，反而似班朋友一齊做一件好熱血嘅事。」

近日陽光普照、天氣酷熱，Brian坦言拍攝期間「熱到黐線」。「星期日（15/6）打唔成風，30幾度，好焗好熱，我哋去咗好多景，南生圍係其中一點，嗰度太陽好猛，完全冇位遮太陽，着住成件平時只會係室內着嘅劍道袍，仲要不停練習和對打，真係好唔容易，不過大家好熱血好齊心，好順利拍完，拍完個日仲要出彩虹。」

現年26歲的蘇皓兒今次在《人馬座》MV扮演劍道少女，感覺清秀優雅。（受訪者提供）

為求效果迫真邀老師親授劍道 打到損手爛腳

《人馬座》歌曲內容大致就是形容人馬座，面對戀愛和夢想，也敢於奮不顧身的追逐。故事中，Chloe飾演醉心劍道的少女，更不顧家人反對想到日本比賽，但期間遇到挫敗，令她信心動搖。至於Brian則飾演暗戀Chloe的男生，「我一直喺Chloe旁邊鼓勵佢同支持佢，但中間又要『戰勝』大師兄威廉，佢唔鍾意我同小師妹太親近，最後贏咗大師兄，終於夠膽向Chloe表白。」Brian又指，他在MV中不會跟Chloe有甚麼親密鏡頭，「都係純愛嘢，最多拖下手仔咁。」

雖然不是大製作，但絕對認真，為拍出仿如日劇的熱血味道，團隊邀請熟悉劍道的老師，向幾位演員傳授日本劍道，Brian直言演出前花了一個上午去練習，下午正式錄影，「仲要拍好多對打場面，大家都練到損手爛腳，不過我就覺得好好玩。」《人馬座》MV是翟威廉與周氏兄弟自資出品，並在旗下YouTube頻道「Happy Live」播出，現時尚有部份鏡頭需要補拍，未知何時上架。

Chloe在MV中飾演醉心劍道的少女，更不顧家人反對想到日本比賽，但期間遇到挫敗，令她信心動搖。（受訪者提供）

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同場加映陳安立型仔相及騷肌相：