下位Billie Eilish？　紐西蘭才女BENEE新歌爆紅艾頓莊讚有前途

20歲紐西蘭才女BENEE，以一曲〈Supalonely〉唱出分手後的孤寂心情，意外成為疫情期間居家隔離主題曲，在抖音上掀起風潮。去年她在New Zealand Music Awards橫掃年度單曲、最佳流行歌手、年度歌手和最佳突破歌手等四大獎項，創作功力更是被樂壇大前輩Elton John激賞，絕對有望成為下一個席捲全球的超級新星。

差點成為水球選手？BENEE放棄學業踏上音樂路

BENEE在紐西蘭奧克蘭長大，自小父母就喜歡播放Radiohead、Björk和Groove Armada的作品給她聽，耳濡目染之下也對音樂產生興趣，開始學習色士風和結他等樂器；高中最後一年對BENEE來說是重要的轉捩點，她開始嘗試寫歌，並在網絡上發表一些翻唱作品，因而獲得製作人Josh Fountain的注意，同年她也釋出首次和Josh合作的單曲〈Tough Guy〉，日後兩人也成為音樂上密不可分的拍檔。

BENEE私底下是個搞怪的鬼靈精：

+ 6 + 5 + 4

在音樂事業萌芽前，她可是曾經希望成為紐西蘭水球國家代表隊：「水球訓練幾乎佔據我所有的時間！在高中最後一年，我面臨畢業後要選擇一心一意擔任運動員、還是要就讀一般大學，學習其他事物、追尋音樂夢的抉擇。」

放棄運動員生涯後，BENEE進入奧克蘭理工大學主修傳播，沒想到入學兩週後便毅然決然休學，全心投入音樂創作。回首過往，她說：「這真的是我做過最好的決定！冒險是件美好的事，因為它會帶你到所有意想不到的地方。」一路上，家人也成為她築夢旅途中最強大的支柱。

求學過程中的種種抉擇，可以感受到BENEE無畏無懼、勇往直前的青春魅力，這似乎也與她音樂上的喜好不謀而合，她將Grace Jones、Amy Winehouse和Lily Allen等人視為影響她音樂創作的偶像，「她們直言不諱的態度和強烈的個人風格，對於像我這樣的創作歌手來說，是很重要且令人崇拜的前輩。」

雙EP取材自生活真實體驗 獲Elton John力薦

去年6月BENEE推出首張EP《FIRE ON MARZZ》，當中〈Soaked〉記錄了BENEE脆弱且私人的情緒；〈Glitter〉是某次在夜場，被陌生人從頭頂淋下亮片而得到的靈感，也成為她第一首在社交媒體的大熱；〈Afterlife〉則是因為曾夢到一個女孩把她殺了，而想對她挑釁的歌曲。所有生活點滴都是她的靈感來源，呈現BENEE搞怪而率真的一面，「這張作品裡面的東西都挺隨性的，我認為聽眾很喜歡一些奇特和真實的故事，當你分享越私密的心情，人們就越能對歌曲產生共感。」

去年11月她再度推出第二張EP《STELLA & STEVE》，名稱是自己的本名Stella，加上她為愛車取的暱稱Steve。雖然兩張EP相隔不到半年，卻有大大的不同：「譜寫兩張作品的時候我聽的音樂完全不一樣，像是寫《STELLA & STEVE》期間，我開始聽好多獨立音樂，而且這張EP也比上一張聽起來更讓人放鬆。」

說起《STELLA & STEVE》中的〈Supalonely〉，BENEE說道：「去年，就在我準備出發去洛杉磯做音樂的前五天，我和男友分手了，當下我知道我能寫出一首非常悲傷的歌，但我卻想要做一首自嘲的歌曲，希望同樣正在歷經失戀的人，聽到這首歌後能會心一笑。」

去年11月BENEE再度推出第二張EP《STELLA & STEVE》，名稱是自己的本名Stella，加上她為愛車取的暱稱Steve。雖然兩張EP相隔不到半年，卻有大大的不同（GettyImages）

武漢肺炎在全球肆虐的期間，〈Supalonely〉輕快的旋律與描述孤獨感的歌詞，瞬間成為宅家隔離的防疫神曲，在抖音引起一波舞蹈挑戰風潮，也讓BENEE被更多人認識。傳奇歌手Elton John更公開讚賞：「她的創作非常出色！能夠寫岀自己風格的音樂是非常好的天賦。」今年5月BENEE也再度釋出新版的〈Supalonely (Lownely)〉，曲調回歸失戀當下的悲傷情緒，和原版呈現兩極風貌。

搞怪有理！養蝸牛當寵物，在她眼中在座的各位都是Steve！

BENEE與Billie Eilish同為樂壇Z世代女聲代表，從挑染的髮型、獨樹一格的樂風與相仿的年紀，都讓外界不禁會用兩人做比較，BENEE對此表示：「能和她相提並論我覺得很榮幸，但有時候看YouTube留言，會覺得這類的評論真的太多了，不過我也很能理解當大眾看到新面孔時，會去和其他歌手做聯想。」

BENEE搞怪又可愛的性格更是擄獲Fans的心的一大原因。喜愛蝸牛的她，不僅曾將蝸牛當作寵物，更把自己在《集合啦！動物森友會》遊戲中的島嶼取名為蝸牛（IG@iseeyousteve）

除了音樂以外，BENEE搞怪又可愛的性格更是擄獲Fans的心的一大原因。喜愛蝸牛的她，不僅曾將蝸牛當作寵物，更把自己在《集合啦！動物森友會》遊戲中的島嶼取名為蝸牛；而她也對Steve這個名字情有獨鍾，除了先前提到的愛車以外，她最喜歡的音樂人之一也叫Steve Lacy，更無厘頭的把所有她覺得有趣的動物或東西都取作Steve，甚至有一個專屬Steve們的IG帳號！

另外，BENEE近日也開始當起YouTuber，推出BENEEfied系列影片，她在裡面一邊嘗試各種有趣挑戰，如做蛋糕、VR體驗和ASMR等，一邊介紹自己的歌曲，保證三分鐘內就能讓你臣服於BENEE率真可愛的青春魅力！

【本文獲「KKBOX」授權轉載，按此收聽文中歌曲，立即下載KKBOX App收聽4000萬首中外日韓歌曲！】