歐陽娜娜新歌抄足Camila Cabello？網友：旋律根本倒模

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台灣女星歐陽娜娜將於15日滿20歲，日前宣布加盟Sony music推出原創英文EP「NANA I」，首波主打《The Best For You》歌詞版MV於YouTube上線一天破12萬點擊，卻被網友質疑抄襲多首西洋歌曲。

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有網友於Dcard發文，先是指出歐陽娜娜新歌副歌抄襲SHAED的《Trampoline》，而後又表示與Camila Cabello的《This love》從頭到尾根本一個模子印出來的，「Camila的是降A大調，歐陽娜娜直接換到A大調而已」，該篇言論也引起網友熱議。

歐陽娜娜在《The Best For You》掛名詞曲創作，並透露創作過程僅花15分鐘，「起初是想寫一首三拍子的歌，還覺得應該挺難寫的，因為有時候想表達心中想說的東西並不容易」，但與製作人和合作的吉他手溝通有無，也迅速完成作品。如今被指抄襲，也有網友跳出來緩頰，表示「明明不一樣，說抄襲的人耳朵怎麼了？」。

台灣網友發起歐陽娜娜新歌疑似抄襲的討論，留言一面倒認為其旋律與SHAED的《Trampoline》激似：

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對此，唱片公司Sony music表示，決無抄襲之事，並請尊重創作者權益，請網友自重，未來不排除以法律途徑捍衛自己的創作。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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