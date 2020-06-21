方大同先係「時間管理大師」？床上影新碟封面！Fans催婚自有分數

36歲金曲歌王方大同暌違2年推出新EP《宅這Home Sweet Home》，把宅在家這半年的日常寫成新歌。期間，他還完成了第10本艾美夢遊童書創作，宅在家完全不鬆懈：「我在家感覺比在外面還忙」，自制力十足的他根本是名符其實的「時間管理大師」。

方大同自出道以來，大部份時間不是在錄音室、就是待在家處理公事，早在疫情爆發前他就已經是在家辦公的模式，甚至同事要跟他開電話會議都要先提早booking時間：「每天在家都有不同的schedule，自己規劃時間管理，什麼時候該做甚麼事，都先排定。」創造出屬於他的另類「宅經濟」。

方大同可謂樂壇中的「佛系男神」：

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方大同將宅在家的生活作為新碟靈感，更索性在床上影封面照（IG@soulboykhalilfong）

在家高唱「宅男好忙」的他，將這半年的家中日常，包括聽黑膠唱片、淥麵和勁耐未剪的頭髮當成靈感，孵出新歌《Favorite Stuff》、《麵麵》和《頭髮有點長》，效率超高的他，甚至連EP封面照都在家裡的床上拍攝，也意外讓方大同的閨房及舒服的大床首次曝光。

而方大同平常宅在家又會做得一手好餸，被粉絲稱是「絕版新好男人」，而他下個月14日就要過37歲生日，也被粉絲網上「逼婚」，要他快點娶老婆，但他平常愛宅在家、鮮有應酬，認識女生的機會自然減少。 面對粉絲熱情催婚，方大同一如佛系心態，笑說：「不急不急，一切隨緣！」他的生日願望也走佛系大愛方向：「最大願望就是希望疫情早點過去，世界趕緊回復正常軌道作息！」

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