許廷鏗首上ViuTV《Chill Club》　直言毫不尷尬：已經過咗嗰個位

許廷鏗Alfred今日（16/6）首度現身ViuTV《Chill Club》現場，除錄製「Chill Club推介榜」冠軍歌《無力感》，更有機會與偶像趙學而合唱《我們與愛的距離》。Alfred直言對推介榜為更多歌手建立新的歌曲分享平台感到歡喜，又指到訪其他電視台已經不感到尷尬。

許廷鏗首度亮相ViuTV《Chill Club》。（梁碧玲攝）

Alfred之前已經在ViuTV的慈善節目獻聲，但亮相《Chill Club》就是第一次。截至本周，《無力感》已經打入「Chill Club推介榜」兩個星期，Alfred接受訪問時率先透露《無力感》成為推介榜冠軍，對樂壇出現新的龍虎榜感到歡喜：「我覺得開放多啲唔同嘅平台，無論係新人或者係做咗好多年嘅朋友都可以有多啲機會將自己嘅作品介紹畀大家。」雖然曾經是星夢旗下的歌手，Alfred卻認為如今敏感時刻已經過去，坦言：「都好幾年啦，坦白講呢幾年都學咗好多嘢，喺唔同嘅環境要重新去適應、學習，令自己喺唔同地方都可以發揮到自己嘅能力。」Alfred更認為節目樂手團隊能幫助自己融入新環境：「其實鼓手KB（李健宏）喺我當年玩比賽嘅時候已經幫我打緊鼓，所以一啲都唔陌生，咁已經幫我融入得快咗好多。」

Alfred指已經適應新環境，對今次演出並不尷尬。（梁碧玲攝）

主持之一的趙學而曾在節目中翻唱Alfred的《我的志願》，今個星期更與對方合唱。Alfred更化身小粉絲，明言站在偶像旁邊感到十分緊張。趙學而解釋時指：「歌單度有其他選擇，但係我覺得自己嘅聲線未必應付到某啲歌嘅風格，所以就揀咗呢首。」她表示與Alfred合唱前已經提早做好功課，笑指：「如果有足夠嘅時間就可以做多啲功夫，令隻歌可以帶一啲新鮮感畀觀眾，如果好普通咁合唱就好似嘥咗個機會，因為好難得我哋呢啲老人家可以同啲小鮮肉一齊合唱。」許廷鏗感謝偶像翻唱自己作品，又指對方在歌曲處理上值得自己學習：「我覺得你每一次揀嘅歌真係有諗過，唔會話因為呢隻歌特別當紅先試下唱。」