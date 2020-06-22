太極主音雷有輝Solo演唱會　為幕後兄弟開騷：我哋呢幾個月零收入

雷有輝（Pat哥 / Patrick）曾替數以百場演唱會和音，對觀眾來說演唱會和音可能是可有可無，但對歌手來說，這個存在絕對能令場騷錦上添花。不同的是，這位殿堂級歌手，太極樂隊的主音，今次就由配角變主角，舉行兩晚《PAT Music Over Rainbow》演唱會，同大家High足兩晚。

雷有輝（Pat哥 / Patrick）今次開演唱會由配角變主角。（受訪者提供）

雷有輝笑說自己的名字並不是「雷有暉」，被大家叫錯了20多年。（資料圖片）

《PAT Music Over Rainbow》為疫後首個演唱會，今日（6月22日）就是門票開賣第一天，Pat哥會不會擔心？。雷有輝接受《香港01》訪問時就笑言：「我哋冇第二個Plan㗎，依家都係得一個目標，就係當正常咁做，所以搵Band、Joey Tang做Band Leader，宣傳同事埋班！大家要Positive啲去做，問題自己解決！」

太極樂隊出道了有36年，推出過不少經典好歌。（網上圖片）

那麼，又為什麼選擇8月開騷？他表示騷期原本在4月舉行，也因為疫情關係延期了。他說：「後來突然收到通知話8月可以喺西九戲曲中心搞，有時間準備就決定搞。今次主題係『Pat Music Over Rainbow』，都係因為個疫情令大家太Sad，所以先想帶啲歡樂畀香港人，希望香港呢個城市好似雨後彩虹咁。」

太極樂隊每位成員都是獨當一面的樂手，無論咩年代嘅band友都一定聽過佢哋嘅作品。（陳順禎攝）

疫情除令香港人心情低落，亦間接影響不少人生計。Pat哥坦言今次做演唱會的另一原因都是「為咗班兄弟」。「呢幾個月幕後都好多同事都停哂工，今次個騷雖然唔係好多場，但都叫有工開吓，大家頂住先一齊有工開，呢樣係我最想見到嘅！講真有邊個唔受影響㗎，呢幾個月我一直都係零收入，登台、同幫歌手做和音全部都暫停晒，開個騷，起碼我可以都搵番多少嘛，哈哈。」

雷有輝幫過不少歌手做和音。（受訪者提供）

太極樂隊自1985年成立以今，足足有35年。今次會不會唱《留住我吧》和《紅色跑車》等經典作？他回答：「講起35周年，其實12月就係！我哋都想到時開個騷，今次都係班兄弟推我出嚟暖一暖場，同班Fans玩得High High地。『餓』咗咁耐，點都要預熱一吓嘅，12月就可以盡與啦。至於今次呢，我希望唱多啲陪住大家成長嘅歌，我唔止識唱太極嘅歌嘅。同埋大家都可以喺網上畀意見我，等我唱多啲Pop-Song，冇咁Out吖嘛。新歌我都識唱架！」唔知Pat哥會不會唱《Despactio》、《到此一遊》同埋Mirror首《一秒間》呢？

雷有輝舉行兩晚《PAT Music Over Rainbow》演唱會，同大家High足兩晚。（網上圖片）