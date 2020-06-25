【眾故事】林師傑當年唔敢諗結婚　娶歐陽巧瑩最大契機係舊老闆？

林師傑近日宣布離巢服務11年的TVB，雖說是不歡而散，不過林師傑從TVB中也收獲不少得著，其中之一，便是認識了太太歐陽巧瑩。提起二人的相識，正好在林師傑憑「木偶哥」一角走紅了一段時間，由於當時人紅是非多，就連星夢老闆何哲圖得悉二人拍拖也為之震怒，不過多年後卻成為了二人拉埋天窗的契機。

林師傑從頭說起：「2013年《小木偶的話》紅咗，街上面已經有人聽緊，一年後我先正式加入星夢。一簽咗入去，我就即刻出咗負面新聞，當然隨之而來，劇集嘅愛情線要停、星夢嘅工作要『雪一雪』，只能夠等機會睇下幾時可以再出歌。」當時林師傑身邊所有人也勸導他要「洗底」，偏偏新聞總是會接踵而來，一邊廂傳來分手消息，說時遲那時快又再與歐陽巧瑩傳出拍拖疑雲，作為公司老闆自然火冒三丈，據林師傑憶述，舊老闆打來第一句劈頭就罵：「你唔係呀嘛？一單都未完，你轉個頭又畀人影到拍拖上酒店喎。」林師傑表示多年以來，這件事他只向舊老闆解釋過：「當時我屋企人面臨緊分居，我搬咗出去酒店住兩日，歐陽巧瑩見到我個人開始失方寸，佢開始好關心我、陪我傾計，甚至追求我。」

林師傑表示，當年遇上歐陽巧瑩，正好是自己最迷失的時期，幸好對方一直在身邊扶持。（許朝暉攝）

當然現時回看，我們知道二人能走到最後，擁有幸福美滿的生活，不過當時林師傑並不這樣想，當歐陽巧瑩跟林師傑表白，希望能發展成情侶時，林師傑對她說：「唔得，因為你啱啱入行，我又啱啱爆出負面新聞，你呢個時候同我拍拖簡直係引火自焚。」怎料歐陽巧瑩卻回應他道：「咁我可以點樣配合你呀？」就是這一句令林師傑醒覺，自己遇到一個願意這樣去愛他的人，其實自己應該摒棄「林師傑」的想法，不應再鑽牛角尖：「公司覺得我好錯好錯，但其實喺我嘅角度我唔係，因為我係極力拒絕歐陽巧瑩嘅人，但當有一個女仔願意咁樣為我付出，我又憑咩去拒絕人？」

在二人正式拍拖前，其實林師傑曾拒絕歐陽巧瑩，當時他認為對方是引火自焚。（許朝暉攝）

由最初反對二人拍拖，再到四年後，星夢老闆何哲圖也開始對他們的關係改觀，甚至鼓勵他們結婚，林師傑下定決心要與歐陽巧瑩結婚，不多不少也因為這位前老闆牽紅線：「有一次同老闆傾完簽合約嘅事情之後，佢突然問我有冇打算同歐陽巧瑩結婚？」這樣簡單的問題卻殺了林師傑一個措手不及，未有打算、唔結婚、想事業為重，深信每一位藝人也是這樣去回答老闆，而林師傑也一樣，知道自己仍然在星途上衝刺，他一樣害怕老闆會覺得自己不夠專心，於是他也對老闆說，自己希望先專注工作。怎料這樣一個回覆，卻不能令老闆感到滿意，林師傑笑說：「佢聽到我咁講，佢即刻講粗口鬧我！佢同我講，不如你唔好晒人時間啦，分手啦。」如是者之後好幾次會面，老闆也會問同樣的問題，令到林師傑開始感覺到，原來老闆是認真的希望二人能走到最後，甚至林師傑也開始思索，原來自己真的應該與歐陽巧瑩結婚：「我當時終於發現，原來搵啱一個人係咁。」

在前老闆何哲圖的推波助瀾下，林師傑與歐陽巧瑩最後於2018年拉埋天窗。（資料圖片）