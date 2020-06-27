ERROR眾籌拍MV挑戰低成本極限！　正常拍一個MV到底要幾錢？

ERROR早於4月1日推出《我們很帥》，單曲一直以歌詞MV的形式於網上發佈，不過不少樂迷也多番追問到底何時才有正式版MV推出，奈何因Error的定位問題，分到的資源從不會是最多，結果ERROR決定度橋自救，在網上發起「眾籌拍MV」，透過賣T恤籌得2萬元。兩個月後的昨晚（25/6），《我們很帥》終於以低成本製作下推出MV。到底一個正常的MV，要花費多少才能完成？

千呼萬喚，ERROR的《我們很帥》MV，六月中終於在烈日當空下完成拍攝，周四（25/6）晚上首播後反應不俗，於上架後23小時，已在YouTube累積超過3.5萬點擊，圖中左邊戴帽者就是導演「格仔Mike」劉諾衡。（受訪者提供）

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其實《我們很帥》在各大音樂排行榜中也佔據3甲位置（當然TVB的勁歌金榜除外），成為ERROR首支冠軍派台歌，實在值得擁有更多預算去拍MV，不過現實如此，也只好用創意好好運用這2萬元去完成一個完整版MV。MV一開始其實已開宗明義列出成本細項，2萬元的資金，有$14000用在租場費用上，再用$9500置景，其實已經超支$3500元。當然，大家可能會覺得$14000租一日場地，再以$9500去佈置一塊什麼也沒有的白板，「食水」可說頗深。不過記者向製作公司查詢，一塊24尺乘8尺的有printing佈景，連安裝及拆卸的人工，市價大概$9000，如果拍攝地點在工廈，還要視乎工作人員是否需要人手所以原來ERROR在MV中的報價也並不是不合理。

MV大方公開製作預算，賣Tee眾籌得來的2萬元，也無法完全支付場地租金和置景費用。（《我們很帥》ＭV截圖）

一個MV當中要用的洗費，絕對不止場地及背景，還有拍攝團隊的工資、道具、運費、服裝、化妝Set頭等等，全部也是必要支出。今次MV由於需要濕身拍攝，故此ERROR四子已節省了化妝Set頭的費用，否則一位化妝師跟足一日，大概也要$4000左右。另外根據《我們很帥》導演Mike所說，今次MV中出現的道具不算太貴，最貴一項也只是從鴨寮街以$700買回來的「大牛龜」卡式機。不過導演也透露了今次拍攝團隊一共12人，雖然在MV中已經說明團隊也是捱義氣幫手，不過如果以一個正常製作來計算，這樣的規模絕對佔了MV中最大部份成本。

這座昔日用來「焚機」的「大牛龜」卡式機購自深水埗鴨寮街，價值$700，是最貴一件道具，導演Mike說：「佢好似係可以播，但要嚿電，不過嚿電就唔喺部機度，咁其實應該係播唔到。」（《我們很帥》ＭV截圖）

拍攝團隊的開支比較難以市價計算，畢竟是「海鮮價」，加上不同名氣的製作團隊，收費也可以相距甚遠。如果以普通的製作團隊作計算，機燈組為之一組，開一組戲以8小時起跳，每組大概收費3萬多。而收音師的價錢又有不同，普遍一日要$6000-$8000，再加上PA（製作助理）每日大概$2000-3000，粗略估計團隊日薪已達5萬以上。

MV拍攝團隊其實是《美女郊遊遊》班底，包括「格仔導演」Mike、資料撰稿麥可暉（長髮者）、「Agent L」Alfred等等，據知他們今次沒有收取薪酬下參與製作。（《我們很帥》ＭV截圖）

據觀賞過此MV的業界人士指，這個製作規模，未計團隊工資，大概需要4萬元左右，即意味著整個MV的製作連人工，大概需要10萬左右，要不是製作團隊包括導演自己都是「拍心口」義務參與製作，加上藍妹啤酒的少量贊助，ERROR根據難以支付這樣的成本。

「娛樂圈真係一個大染缸」是MV其中一個訊息，導演Mike透露：「同埋都有少少想講ERROR佢哋Deserve more咁囉！」（《我們很帥》ＭV截圖）

點擊下列圖輯，逐格欣賞《我們很帥》的MV細節：