【我們的音樂時代】《心亂如麻》錄足半年　衛蘭嬲到爆粗鬧雷頌德

無綫（TVB）音樂節目《我們的音樂時代》近日回歸J2，主持人許文軒（Edmond）再與音樂人雷頌德（Mark）暢談與陳慧琳、盧巧音等女歌手的關係，後者更分享培育女新人的成功法則，將衛蘭（Janice）從名不經傳的人物塑造成一線歌手的過程一一公開。

Mark在《我們的音樂時代》分享打造Janice的心得。（節目擷圖）

Mark憶起當時找Janice為黎明（Leon）唱和音，他注意到對方聲線特別，但當時仍未準備好讓她嘗試廣東歌，只好等待適當時機：「唔通我真係寫隻英文歌掟出嚟，啲人會鍾意咩？唔會發生㗎嘛，唔好傻啦！」Mark決定將Leon的成名作變成英文歌，為Janice度身訂造首張專輯《Day & Night》，吸引Leon支持者收聽。當時Mark更想到要隱藏Janice樣貌：「聽聲你係冇得Challenge㗎，佢把聲係冇人可以話佢唔好聽㗎！」

除讓聽眾着重歌手聲音外，Mark更想到神秘身份帶來的反差感：「啲人會諗『你唔畀佢見樣，梗係醜八怪嚟啦！』但係如果見到個樣係咁嘅，咁就會更加入屋囉。」而近代出自A Music的兩位女歌手JW王灝兒及JC陳泳彤，其出道作《男人信什麼》及《說散就散》推出時亦是以同樣套路吸引聽眾。

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Janice則在節目中分享與Mark錄製《心亂如麻》時的點滴，她記得這首歌花約半年錄音，正是入行以來錄音最久的作品。Janice說：「我哋大家嘅情緒好唔穩定，佢好攰，我就好病。大家喺度嗌交，我仲好似對住佢講咗個粗口。之後大家都冇嘢，我當然有道歉，就好和平咁完成咗首歌啦。」