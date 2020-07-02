曾與陳奕迅容祖兒合作　《天下無雙》音樂監製王紀華離世

香港資深監製及混音師王紀華離世，藍奕邦今日（2/7）凌晨在社交網站貼文悼念，他指：「他是第一個肯採用我作品的監製。那一首歌就是梁浩賢的《含蓄》。這麼多年一直給過我好多機會參與好多製作，由華星到英皇，到最近年的Robynn & Kendy和林德信，他一直好疼錫和賞識我。華哥，多謝你，收到消息真的好突然，好傷心。願你安息，一路好走。」他上載一張與王紀華及Alex林德信的合照，Alex於2013年推出的《心情自然涼》，就是由藍奕邦作曲、填詞，並與王紀華合作監製的歌曲。

王紀華（中）曾與藍奕邦（右）合作，監製林德信（左）的《心情自然涼》。（藍奕邦Facebook圖片）

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王紀華亦曾為Robynn & Kendy監製《小說伴咖啡》、《翻牆》、《陶瓷娃娃》及《第十行星》，其中Robynn亦在限時動態指：「身為一個前輩，好多謝你對著我們兩個新人都這麼有耐性，這麼願意去幫助我們，去聆聽我們的想法。不知道自己能做什麼，只能在這裡說聲，感謝你，沒有你，也沒有今天的我。感謝你，一切，在心中，安息。」王紀華亦曾為陳奕迅監製《每一個明天》、《天佑愛人》、《今日》、《天下無雙》、《新生活》、《今天等我來》，容祖兒《Mad About You》、《小天使》、《舊日回憶的山丘》、《四面台》、《一面之緣》等作品。

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