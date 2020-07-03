師姊鍾舒漫離巢　有三位新人隨時成英皇新世代主力

2005年起加入英皇娛樂的鍾舒漫（Sherman），決定在9月約滿後外闖，結束15年合作關係，她今午（3/7）在Instagram限時動態上指：「不管你相信你『能』或是『不能』，你都是對的。」Sherman在2009年憑《給自己的信》一炮而紅，但出道13年至今只辦過一次售票演唱會，並且已有兩年未推出廣東歌。究竟今次Sherman離巢，對自己及英皇是否一件好事？

Sherman今午在Instagram限時動態上指：「不管你相信你『能』或是『不能』，你都是對的。」（鍾舒漫IG限時動態擷圖）

談起近代香港樂壇的跳唱歌手，Sherman必然是樂迷第一時間聯想到的名字。不論是出道作《高手過招》，以至後來的《Take It》、《My Rodeo》、《改朝換代》、《R U Naughty?》等，相比《給自己的信》、《這首歌的名字是秘密》等較知名的抒情歌，Sherman大部分成績較好的作品都是跳唱快歌。

無奈，能為Sherman帶來榮譽及知名度的，亦只有《給自己的信》。雖然她的歌曲產量並非比其他同公司女藝人低，但在形象建立上卻相對失色。以2006年出道的泳兒為例，她同樣以改編曲《感應》、《化無雪》建立知名度，翌年更以《黛玉笑了》走紅，把握新人時期建立知名度。

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離開英皇是否出路，可以參考其妹妹鍾舒祺（Sukie）的動向。Sukie曾參加台灣歌唱節目《超級偶像（第三屆）》及內地選秀比賽《咪咕明星學院》，與姐姐合唱《SS14》後開始在港、台兩地發展。她未有加盟大型唱片公司，但其暗黑風格打扮卻吸引不少人的眼球。除了自己在音樂上的創作，她更有機會參與無綫清談節目《今晚睇李》，擔任單立文樂隊Palwerful Band主音，最近更與SoulJase合唱《禁區》。似乎脫離大公司，能幫助Sherman建立鮮明形象，不論日後鑽研抒情慢歌，還是以拿手的跳舞歌繼續發展，都能為她日後的事業帶來方向感。

對英皇而言，雖然失去一位跳唱歌手，但意味可以將資源集中在旗下三位女新力軍。李靖筠屬歌、影、視三棲藝人，2019年以歌手身份出道前，她已經出演過不少電視劇及電影；而曾樂彤曾以YouTube頻道「搞屎棍」成員推出過翻唱影片，在年輕一群有較高知名度。許靖韻先以「小背心」名義翻唱而成名，更在參加內地綜藝《創造101》，以第19名完成，於內地亦有一定知名度。英皇近年培養旗下中生代男歌手洪卓立、羅力威及吳浩康，既然英皇簽下三位有待開發的璞玉，不如趁機集中資源，好好打造下一位樂壇天后。今次Sherman離巢，對個人及公司而言或許都是件好事。