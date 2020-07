今日(3/7)「香港現場演出及制作行業協會」舉行發布會,宣布Eason陳奕迅將在7月11日舉行「Live is so much better with Music Eason Chan Charity Concert」慈善音樂會。Eason不但不收酬勞,更邀請眾多音樂界好友一起設計演出內容。

Eason演唱會令人期待。

Eason今日以短片形式分享感受,他指:「日出日落便是一天,無論今天怎樣困難,明天太陽還會升起,希望大家有信心、有勇氣,相互扶持共渡難關。」音樂會以「日出日落」為主題,將分為早上6時及黃昏5時兩段時間舉行,並將在「香港演出及制作行業協會」官方平台,及全球各個電視台及網上平台直播。