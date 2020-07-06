【本週Jer住你】麥浚龍不接受大唱片公司工作模式：好多規矩都錯

Juno麥浚龍與謝安琪今日（6/7）推出長達8分鐘的新歌《合唱歌》，講述兩人飾演的董折和浦銘心重遇的故事。前者早前接受網台《本週Jer住你》訪問，並從初出道效力環球唱片的時期談起。

Juno及Kay今日推出新歌《合唱歌》，以董折及浦銘心重逢作主題。（網絡圖片）

Juno於2002年出道，初期以跳唱歌手方向發展，並於出道前曾到日本向當地樂團TRF成員SAM〈丸山正溫〉學習舞蹈。原來Juno在環球發展時一直不滿大型唱片公司的創作模式，直言：「好多嘢我都開始接受唔到，我覺得好多規矩都錯。」對於出道前與公司開會時的畫面，Juno至今仍歷歷在目：「A&R（指藝人與製作部）一坐低就講『呢兩隻可能就啱邊個邊個啦，呢兩隻就你聽下啦，嗰兩隻就畀某個新人啦。』第一刻畀我嘅感覺係，歌係做出嚟㗎喎，歌唔係派出嚟㗎喎，唔係分嚟分去，唔係話你唔鐘意就畀我，我唔鐘意就畀你。」話雖如此，Juno出道作《愛上殺手》在樂壇反應不俗，主持之一Jerald（陳哲廬）更直認這是多年來最喜愛的作品。

當Juno談起自己最短只有20分鐘錄音時，監製徐耀宗（右下）相當驚訝。（影片擷圖）

2003年可謂Juno事業上的轉捩點，當時在公司安排下需要兼顧無綫劇集《律政新人王》拍攝工作，錄音時間大減，最短更只有20分鐘，大概只能完成2 Take錄音，如此緊密的時間令另一主持徐繼宗大為震驚。Juno認為：「個比重係開始有啲誇張啦，點解我晚晚冇得瞓，竟然係安排咗去拍劇，而唔係去咗錄音呢？我簽約係做歌手，唔係拍劇㗎嘛。」翌年，Juno開始無法忍受這種工作模式下做音樂，於是萌生退意：「如果我繼續做落去都係咁樣嘅模式，我覺得我會有病。嗰陣時心裡面覺得好多嘢我都唔開心，我覺得係因為嗰個年紀啦，但係呢個係得意嘅，因為嗰團火變咗擺喺個心度。」當年他決定離開環球唱片，嘗試擺脫大公司架構製作自己心儀的作品：「我覺得路係行出嚟㗎嘛，有乜嘢係唔使捱嘅？」