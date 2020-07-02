本週Jer住你｜謝安琪再看《囍帖街》：提起自己好似淨係得呢件事

音樂人Jerald（陳哲廬）在今集《本週Jer住你》繼續訪問謝安琪（Kay），他以Swing《1984》打開話題，問及Kay對12年前代表作《囍帖街》的感受。她直言自己對此曲的感受複雜，因為在一曲成名背後，Kay要面對八卦新聞帶來的壓力。

今集《本週Jer住你》，Jerald與Kay重談自己各自的代表作。（影片擷圖）

Kay直言自己性格適合相對平靜的生活，相識的人不多，亦安於在一個小環境下專注工作，其後開始推出《鐘無艷》、《神奇女俠的退休生活》等較流行的作品，但她坦言對面對大眾的不安感早在《鐘無艷》時期已經萌生。加入環球唱片後，Kay憑《囍帖街》橫掃2008年度樂壇獎項，亦讓她的知名度飆升，在Kay的事業上佔一重要位置。一曲成名，理應是歌手最願意看到的現象，但Kay卻認為：「最弊就係當呢隻歌推出嘅時候，係香港史無前例最多八卦雜誌、娛樂新聞最盛行嘅年代。呢個時候突然間有個新嘅人企咗出嚟，好似佢就係一個好好嘅材料畀大家去操作，我就係食晒嗰個位。」

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《囍帖街》是在香港樂壇得獎最多的一首作品，其中更包括最後一屆四台聯辦歌曲、大碟及歌手獎。Kay直言在榮幸、安慰以外，《囍帖街》更帶來一種無形壓力，認為歌曲肩負的東西太多。她表示：「《囍帖街》代表咗其中一頁嘅我，但係好多人都淨係停喺度，唔睇其他嘢。例如我嘅起源，佢哋好似都唔係好在乎；到我《囍帖街》之後再努力去做嘅音樂，好似又唔係咁著眼。我都會有呢個感覺，提起呢個人好似淨係得呢件事咁。但係我會努力嘅，我條路仲有好長㗎嘛。」

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Kay更指：「如果由音樂開始認識我，我覺得係好啲啦，但係有更多人第一次聽我個名，或者睇關於我嘅嘢，其實係來自八卦新聞㗎。佢哋開始接觸我只不過係咗呢啲嘢，對我嘅睇法就係喺呢度。」她直言每次想起《囍帖街》，就會想起初初成名的階段，更指：「《囍帖街》係我其中一頁，但係我都希望人哋諗起謝安琪呢個歌手，你知道佢係有好多面向，佢係有好多質感，《囍帖街》只係其中一面。」Jerald亦解釋以《1984》帶出《囍帖街》的原因，認為兩首各自代表兩個音樂單位的作品有很多共通點，更笑指：「我知道係好複雜嘅，所以我唔使解釋啦，畀你解釋晒，如果日後有人問我關於《1984》嘅嘢，我就會叫佢去聽返你嘅說話。」