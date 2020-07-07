配樂大師Ennio Morricone逝世　《La Califfa》啟發成廣告經典

享譽國際的意大利傳奇配樂大師Ennio Morricone周一（6／7）逝世，終年91歲，其家人於意國報章 《晚郵報》（Corriere Della Sera）確認死訊。報道指Ennio Morricone於數日前跌倒，導致股骨碎裂，被送往羅馬一家醫院治療，最終因為併發症不治。

撰文：游大東

享譽國際的意大利傳奇配樂大師Ennio Morricone周一（6／7）逝世，終年91歲。（Getty Images）

Ennio Morricone縱橫國際影壇半世紀，乍聽跟香港讀者距離很遠，事實不然。

王家衛執導的電影《一代宗師》（2013）裏，除了梅林茂與Nathaniel Mechaly的原創音樂外，亦曾經用上Ennio Morricone的配樂，分別有兩首，分別是《La Donna Romantica》，此曲原本出現在1966年上映的意大利電影《大浪子》（Come Imparai Ad Amare Le Donne），另一首是《Deborah's Theme》，是Ennio Morricone為電影《義薄雲天》（Once Upon a Time in America／1984）創作，兩首歌連在一起，用來襯托戲中最動人一幕──宮二（章子怡飾）打開心扉，毫無保留的向葉問（梁朝偉飾）表白，她說：「我在最好的時候踫到你，是我的運氣，可惜我沒時間了。人生若無悔，那該多無趣呀！葉先生，說句真心話：我心裏有過你。」那一闋歌，將角色的情感變得更濃郁，令人念念不忘。

得悉Ennio Morricone離世，王家衛在其個人微博發帖文，以八個字悼念：「往事長存，心中有過。」至於有份參演《一代宗師》的韓國女藝人宋慧喬，也在個人Instagram分享限時動態，她選用的，正是《Deborah's Theme》的歌曲相片。

導演王家衛得悉Ennio Morricone離世，在微博發帖，以八字致哀。（王家衛微博截圖）

有份參演《一代宗師》的韓國女藝人宋慧喬，也在個人Instagram分享限時動態，她選用的，正是《Deborah's Theme》的歌曲相片。（Instagram.com/kyo1122）

《一代宗師》裏，宮二（章子怡飾）向葉問（梁朝偉飾）表白一幕，王家衛借用兩首Ennio Morricone舊作，令角色的情感昇華。（《一代宗師》劇照）

《La Califfa》啟發廣告歌靈感 導演fb澄清由戴樂民創作

始終對電影認識有限，所以如果要談Ennio Morricone的音樂作品，就一定要說1993年在全港電視首播的鐵達時手錶廣告《天長地久》，事關這個耗資龐大的廣告（現在或會稱為微電影），配以主題音樂《La Califfa》（原本是1970年由Alberto Bevilacqua執導的同名電影歌曲），雖是27年前的事，但現在回想，無論畫面、音樂，以至廣告口號「不在乎天長地久，只在乎曾經擁有」仍然清晰，是真真正正的深入心坎裏，事實上，這個廣告推出後，哄動全港，並獲得多個獎項。

不過，廣告導演徐佩侃（David Tsui）周二（8/7）在監製錢小蕙（Aｍy Chin） 的個人facebook留言澄清，指廣告配樂並非Ennio Morricone創作的那首，「用Ennio Morricone配樂的版本是導演版，只供私人觀賞，出街的版本，是由Romeo Diaz（戴樂民）創作，靈感來自《La Califfa》。」（La Califfa by Ennio Morricone was used as my cutting track and remained on my reel for the Director's Cut for 27 years for private viewing only. The broadcast version had music composed by Romeo Diaz, inspired by La Califfa.）但記者留意到，長約兩分半鐘的導演版其實可以在YouTube重溫，而導演所說的普通版，片長只有一分半鐘，難怪坊間一直將兩者混淆。

當年有份參與鐵達時「天長地久」廣告製作電影監製錢小蕙，周二（8/7）分享「地球Post」指出：「當年播出的是由香港另一配樂大師Romeo Diaz（戴樂民）操刀的版本。」（Amy Chin facebook截圖）

當年的廣告導演徐佩侃（David Tsui）於電影監製錢小蕙（Amy Chin）的facebook「地球Post」留言，澄清「天長地久」的廣告歌並非Ennio Morricone的《La Califfa》。（Amy Chin facebook截圖）

今時今日，看到鐵達時廣告，或者沒有感覺，甚至有點厭惡，何解？因為1988年至1992年間，香港曾經出現過堪稱絕世經典後無來者的「天長地久三部曲」，都是由鍾楚紅已故丈夫朱家鼎（Mike Chu）領軍製作，其團隊成員包括創意總監陳志明（Kinson Chan）、文案盧婉儀（Iris Lo）和導演徐佩侃，他們先後於1988年、1990年和1993年推出三套廣告，前兩套分別由梅艷芳、王傑主演，而1993年版本則由周潤發與當時正上位中的吳倩蓮擔正。

三部曲之中，以第三部製作規模最大，故事發生在第二次世界大戰期間的中國東北，一名年輕的戰機機師（周潤發飾）剛與愛人（吳倩蓮飾）結婚，生活幸福美滿，突然有天，瞥見戰機在頭上飛過，猛然醒起男兒要保家衛國的責任，無奈要與妻子分離。

1993年，朱家鼎執導鐵達時「天長地久」廣告系列第三部曲，男主角是周潤發，女主角是當時得令的吳倩蓮。發哥當時受訪說：「數年前她來港拍《天若有情》，首次踫面，覺得她像個小妹妹，這次合作，發覺她演技成熟了，人也豪氣，有點像阿梅（梅艷芳）。」（網上圖片）

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周潤發配吳倩蓮 朱家鼎造就雋永經典

參考《壹週刊》的專題報道，當時為了營造二戰前空軍出動的磅礡氣勢，製作公司拉大隊北上，飛往吉林省長春市拍外景，再到上海拍攝硬照。當年發哥坦言，在長春拍攝期間相當辛苦：「主要是天氣驟變，一日內，可以遇到早上落雪，下午（刮）大風沙，然後又陽光普照，我拍外景以來從未試過，可說是奇景。」至於製作費有多少，當時朱家鼎指因為屬於商業秘密不肯透露半句，倒是在旁的周潤發自顧自的說：「大製作，大製作！」不過單從片段中的場面調度、演員人數、服裝，甚至為了拍攝其中一幕，而專誠找人製作一幅30呎乘60呎的大型電影海報，作為周吳二人合照的背景，就知道整件事有幾疊水。

錢，從來不是問題，關鍵在於，有沒有那種品味和涵養。有諸內形諸外，朱家鼎當年領軍的製作，之所以能夠抵得過歲月洪流，今天在YouTube重溫仍然感動，只因劇本、畫面、配樂還有用字的拼合，每一秒都是經過精心計算，既折射出品牌形象，又能夠帶出高雅氣息，用最精準的言辭去說，是雋永。如上所述，同一品牌多年後再拍系列廣告，只落得肉酸二字，令人看得尷尬，因為「大腦」已換了別人，而那人卻不是朱家鼎，以往追求有姿勢有實際，講求內容考究（朱導受訪指，當年要四出搜羅跟廣告時代背景切合的戰機，所以才要拉大隊去長春取景），現在只講求剎那話題，放完煙花便算，以為消費者會照單全收，證明遊戲規則變了，一切都回不去了。

2016年，當時已87歲的Ennio Morricone，憑《驚天動地8惡人》勇奪最佳配樂，成為史上最年長的奧斯卡得獎者。（Getty Images）

久候40年 終奪小金人

Ennio Morricone於1928年在羅馬出生，自細接受古典音樂訓練，生命中第一位導師就是其父兼音樂家Mario Morricone。Ennio最初被迫接觸小號，並於著名學府National Academy of St Cecilia上課，1940年，當他12歲的時候，正式入讀學院，修讀為期四年的課程，學習小號、作曲和合唱音樂，師承作曲家Goffredo Petrassi。

轉捩點是1961年。Ennio Morricone首次為意大利電影《Il federale》足本負責配樂，自此與電影結下不解緣，過去半個世紀，他先後參與超過400套電影和電視劇的音樂製作，包括《獨行俠決鬥地獄門》（The Good, The Bad and the Ugly／1966）、《戰火浮生》（The Mission／1986）、《星光伴我心》（Cinema Paradiso／1990）、《王子復仇記》（Hamlet／1990）以及《西西里的美麗傳說》（Malèna／2000）等等。

由1979年憑《情來自有方》（Days of Heaven）首度提名奧斯卡最佳配樂後，一直與小金人無緣，直至37年後，終憑《冰天血地8惡人》（The Hateful Eight）第6次入圍，更成功贏得人生第一座金像獎，同時以87歲高齡，成為史上最年長的奧斯卡得獎者。

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