陳奕迅網上慈善演唱會︱ Eason忘記歌詞認衰仔　讚製作達國際水準

陳奕迅（Eason）的網上慈善演唱會在今日（11/7）完滿結束，全日演出都十分穩定，唯獨唱至最後一首歌《我們萬歲》，Eason卻忽然忘記整句歌詞，表現失準。他在後台接受傳媒訪問時亦承認自己因分心而出錯。

Eason在最後一首歌《我們萬歲》失準，他坦言自己過往演繹這首歌時從未遇過這個情況。（資料圖片）

Eason對這次失誤非常執着，指自己從未試過演唱《我們萬歲》時表現如此失色。他解釋：「佢本身係『情人遊天地』㗎嘛，但係我個腦淨係得『青春』兩個字，我一路想諗第二樣嘢，諗返本身係咩呢？『青春』唔啱音㗎，『青春遊天地』？但係我真係諗唔到呀！」

再次踏足紅館，Eason坦言覺得今次演唱會氣氛特別：「而家淨係我哋自己圍內玩囉，但係又知道有觀眾喎。其實玩玩下就唔記得咗，如果我頭先忽然間諗到『可能有幾百萬人睇緊㗎喎』，幾萬都驚啦，我仲諗『可唔可以再嚟過呀』。但係我之後冇諗囉，淨係好似Rehearsal咁，知道正式嚟就要好啲咁。」

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談到最滿意的地方，Eason特別讚賞今次聲、畫製作：「其實個聲同畫面係做到國際水平㗎，其實我哋有時有好多嘢都習慣咗，但係其實唔係話打破行規係要毀滅佢，我哋打破一個常規係要佢有一個新鮮感。我哋次次都話啲聲可以好啲，畫面可以好啲，點解做唔到呢？唔夠時間去Prepare囉，好多因素，但係今次容許自己話一定要咁樣做。」被問到上年12月紅館跨年演唱會會否補辦，Eason坦言目前未有相關安排。