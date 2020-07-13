【聲夢傳奇】戴祖儀恨參加　想去外國進修：點解唔遲多兩年出道

無綫（TVB）全新音樂選秀比賽《聲夢傳奇》今日（13/7）開始全球招募，尋找30歲以下具歌唱潛質的年輕人參加。在今日出席發布會的歌手中，唯獨戴祖儀（Joey）並非選秀節目出身。她坦言自己想到海外進修，唯時間及金錢上令出國深造難上加難，直言：「點解我唔遲多兩年出道？如果我遲多兩年出道嘅話，我就可以參加呢個比賽，就可以周圍飛去進修。」

在眾多出席歌手中，唯獨Joey並非選秀節目出身。（陳順禎攝）

細看今日出席歌手，胡鴻鈞、譚嘉儀、谷婭溦及伍富橋皆為「巨聲幫」，林穎彤雖沒參加大型歌唱比賽，但憑商台選秀節目《十人巷》出道。而Joey則在畢業後上載唱歌片段到社交平台，最後受老闆何哲圖賞識，以歌手身份出道。雖然沒有參加歌唱比賽，但她從電視機上感受比賽氣氛：「我記得好似係Steph（何雁詩），佢有一幕係唱到喊晒㗎，我反而對佢印象比較深刻。（之後有冇同佢講返？）冇喎，但係之後真係認識佢，我就覺得佢係傻大姐，好sweet嘅女仔，都似佢比賽嗰時嘅形象。」

Joey渴望感受歌唱比賽氣氛，甚至趁機到海外深造。（陳順禎攝）

Joey最近為與Fans慶祝兩周年而錄音，她解釋：「其實又唔係新歌嚟嘅！新歌其實Keep住都會有，但係自己私底下都會喺唔同嘅平台post一啲自己喜愛嘅cover。我所講嘅禮物其實係cover嚟嘅，係一首童年好鐘意嘅日文歌，會撈埋廣東話一齊唱畀大家聽。」