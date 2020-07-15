【金曲獎2020】鄧紫棋入圍5獎超興奮：已經贏了以前的自己！

第31屆台灣金曲獎今日（15/7）公布入圍名單，G.E.M.鄧紫棋離開前公司蜂鳥音樂後創作的首張專輯《摩天動物園》斬獲豐富，一共入圍「最佳國語專輯獎」、「最佳國語女歌手」、「年度歌曲獎」、「年度專輯獎」和「最佳作曲人獎」共5個大獎。她今午在社交網站貼文，感謝大會對自己的肯定，又希望其作品能鼓勵身邊樂迷。

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G.E.M.直言，過去大部份聽眾都將注意力放在歌聲上，今次總算可以回到製作本身。「沒多少人知道我的歌都是自己的詞曲原創，而且都是真切的人生經歷。去年離開前公司，我面對著大家所知道的官司和各種大家不知道的阻礙。雖然這一切讓我經歷了人生目前為止最大的衝擊，但生活中的風浪的確會激發出我們的毅力與潛力。」她說《摩天動物園》是她第一次當專輯製作人，兼任詞曲創作，「過程中其實我常常感覺像漂流在汪洋大海，但也許上帝想讓我在大海裡學會游泳，而對於自己真的在當中用盡了全力去拼搏、去生存，我還是感到驕傲的，我也希望爸爸媽媽和我的歌迷也會為此感到驕傲。」

今屆金曲獎評審團主席陳鎮川指，G.E.M.的作品幾乎受到全數約80位評審認同。（直播截圖）

獲陳鎮川大讚：她絕對是主流的大腕

G.E.M.對今次金曲獎入圍5項感到非常興奮，她直言：「無論最後得獎與否，我感覺我已經贏了以前的自己。感謝金曲獎對我的肯定，也謝謝過程中一直幫助我和支持我的人！希望我的音樂，能鼓勵所有跟我一樣面對著風風雨雨的人，不要放棄！加油！」

今屆金曲獎評審團主席陳鎮川對評審會內討論G.E.M.時的反應十分驚訝，更稱讚對方的作品是「主流的大腕」：「全部有80幾個評審，在每個評審不一樣的音樂背景裡，（G.E.M.）幾乎受到每一個評審的認可，而高爾宣、鄧紫棋、9m88、周興哲也在複選過程中有被討論到，台灣音樂的融合感也越來越好。」

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