【金曲獎2020】鄧紫棋7年後再獲歌后提名　吳青峰黃明志力爭歌王

受新冠肺炎疫情影響，以往在6月底舉行的台灣「金曲獎」，今屆（第31屆）推遲至10月3日舉行，大會於今天（15/7）下午一時舉辦記者會，邀請孫盛希和李千那等公布入圍名單。當中最能夠引起香港留意的是鄧紫棋（G.E.M.），她憑《摩天動物園》分別入圍「最佳國語專輯獎」、「最佳國語女歌手」、「年度歌曲獎」和「最佳作曲人獎」，亦是繼2013年憑《Xposed》獲提名之後，7年來再度有機會問鼎金曲歌后，與梁靜茹、楊乃文、王若琳、魏如萱及許哲珮力爭這項殊榮。

「第31屆金曲獎」今天（15/7）下午在台北公布入圍名單。（YouTube截圖）

香港歌手鄧紫棋（G.E.M.）憑《摩天動物園》入圍「第31屆金曲獎」三個獎項，包括「最佳國語女歌手獎」。（資料圖片）

男歌手方面，近年獨立發展的蘇打綠（現稱魚丁糸）主音吳青峰，憑去年9月推出的首張個人專輯《太空人》，入圍「最佳國語專輯獎」、「最佳國語男歌手」、「最佳作曲人獎」，而爭奪「歌王」殊榮，青峰將要面對馬來西亞創作歌手黃明志、張震嶽、周華健、裘德以及J.Sheon的挑戰。新人獎方面，在香港擁有不少粉絲的9m88大熱入圍，她將與JADE、高爾宣、告五人、莫宰羊、楊士弘和持修爭獎。

近年獨立發展的蘇打綠（現稱魚丁糸）主音吳青峰，憑去年9月推出的首張個人專輯《太空人》，力爭歌王寶座。（吳青峰fb專頁）

【 主要獎項入圍名單 】



最佳國語專輯獎：

王若琳《愛的呼喚》

鄧紫棋《摩天動物園》

許哲珮《失物之城》

陳珊妮《Juvenile A》

魏如萱《藏著並不等於遺忘》

吳青峰《太空人》

「最佳國語專輯獎」入圍名單。（YouTube截圖）

最佳國語男歌手獎：

周華健《少年》

J.Sheon《巷子內》

吳青峰《太空人》

張震嶽《遠走高飛》

裘德《頒獎的時候我要缺席》

黃明志《亞洲通話》

「最佳國語男歌手獎」入圍名單。（YouTube截圖）

最佳國語女歌手：

王若琳《愛的呼喚》

梁靜茹《我好嗎？-太陽如常升起》

鄧紫棋《摩天動物園》

許哲珮《失物之城》

楊乃文《越美麗越看不見》

魏如萱《藏著並不等於遺忘》

「最佳國語女歌手獎」入圍名單。（YouTube截圖）

最佳作曲人獎：

林生祥《遠行》

鄧紫棋《摩天動物院》

余佩真《昏你》

阿爆（阿仍仍）、Dizparity《Thank you感謝》

吳青峰《太空人》

「最佳作曲人獎」入圍名單。（YouTube截圖）

最佳新人：

9m88

JADE

高爾宣

告五人

莫宰羊

楊士弘

持修

「最佳新人獎」入圍名單。（YouTube截圖）

最佳樂團：

Trash

茄子蛋

告五人

海豚刑警

傷心欲絕

滅火器

神棍樂團

在香港頗有知名度的台灣女歌手9m88以大熱姿態入圍「最佳新人獎」。（9m88 fb專頁）

最佳台語男歌手：

方順吉

陳以恆

曾瑋中

蘇明淵

吳永吉



最佳台語女歌手：

朱海君

杜忻恬

潘越雲

王瑞霞

張涵雅