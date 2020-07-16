本週Jer住你｜麥浚龍拒跟樂壇潛規則　直斥唱片部「A&R」多餘

上回網台節目《本週Jer住你》邀請麥浚龍（Juno），談到自己初出道時在環球唱片的日子，又指自己因不能忍受在大型唱片公司的工作模式，決定在兩年後離開環球繼續創作。今個星期節目主持Jerald（陳哲廬）及徐繼宗繼續與Juno大談其創作理念，原來Juno最想改變的，還有情歌的製作模式。

【本週Jer住你】麥浚龍不接受大唱片公司工作模式：好多規矩都錯

今集《本週Jer住你》繼續訪問Jerald。（影片截圖）

對「魚蛋歌」反感 不滿「籮底橙」創作原理

踏入千禧年後，卡拉OK風氣開始盛行，符合大眾口味的「K歌」自然成為其中一個音樂創作方向。不過Juno認為「K歌」只是一種在房間內的互相飆歌而衍生的曲風，某程度上是一種貶義詞：「點解唔可以做首好歌啫，一定要做首『魚蛋歌』呢？點解啲歌一Commercial（商業化）就唔可以係Classy（優雅），就一定要『魚蛋』呢？點解佢唔叫『魚子醬歌』，一定要叫『魚蛋歌』呢？」

Juno亦提到，如今大多數作品傾向走悲情路線，而所謂「籮底橙原理」正是因悲情歌盛行而生。他坦言全世界大部分歌曲都以愛情為題材，但不認為這是安於創作「K歌」的藉口。而Juno至今將作品電影化，徐繼宗坦言：「雖然有啲時間係幾難頂嘅，即係會不自覺咁重複同一樣嘢，但係我聽完之後係對首歌同埋心態嘅認識係加深咗好多，同埋會幫到我去雕刻首歌究竟係點。」

雖然千禧年後卡拉OK普及，但Juno其實對「K歌」、「魚蛋歌」的創作方式感到不滿。（影片截圖）

不滿被要求與音樂人保持距離：A&R有幾了解我？

Juno亦在節目中大爆多個不明文行規，例如以往音樂人與藝人要保持距離，就令Juno不滿：「究竟呢個A&R（藝人與製作部）有幾了解我呢？點樣可以代我同音樂人講嘢呢？如果你都唔認識我，仲要去形容我，咁音樂人咪會覺得（我）一忽忽囉，即係得零碎嘅碎片去了解呢個叫做Juno嘅人。」Juno認為這個崗位並無需要，希望自己可以直接與音樂人溝通，以進一步了解雙方是否有合作空間。

其他不明文規定包括表演期間不能戴墨鏡、不能抽煙等形象上的限制，Juno認為：「鍾意你嘅人係有判斷能力嘅嘛，唔會話因為你食煙，我就食。但係大公司一路咁多年落嚟就係有呢啲不明文規定，獅子山下，你就要做鄰家男孩。你要有一個正面能量，戴眼鏡（墨鏡）就畀人感覺囂張；你成日都要笑，你唔笑又會畀人感覺你好冷漠。」Juno對這些規定感到好奇：「如果你有人同我講，其實某年有某人就寫咗呢個規定，我就會覺得『OK，我想知。』但係個問題係冇㗎嘛，唔知喺邊度傳落嚟㗎。」離開大公司後，Juno在演出及創作上亦一一打破這些行規，例如公司同事曾因自己採用女歌手Demo製作《雌雄同體》而頗有微言，但Juno看中Demo帶出的信息及風格而繼續完成。