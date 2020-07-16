楊千嬅公開25年前舊相　話阿仔唔認得自己：由少女到中女笑中有淚

1995年的今日（16/7），楊千嬅參加無綫（TVB）及華星唱片合辦的第14屆新秀歌唱大賽，最後獲得銅獎而入行。她於社交網站上載長文，除分享入行25年來的感受，亦趁機呼籲樂迷齊心抗疫。

楊千嬅（右上）在第14屆新秀歌唱比賽獲得季軍，翌年與華星唱片簽約正式出道。該屆的冠軍是陳奕迅（左下）。（楊千嬅Instagram圖片）

楊千嬅與網民分享參加歌唱比賽時的片段及照片，在合照中亦看見當年冠軍陳奕迅的身影。不過兒子Torres似乎未能認得25年前的媽媽，令她既驚訝又尷尬。面對疫情反覆，千嬅亦覺得百感交集：「一晃眼25。由少女到中女，笑中有淚，淚中帶序，我人生算是盛載很多眼淚的一位女歌手了。（水瓶座音樂此時響起）跟著時代巨輪走到現在，從來沒有想像過，一剎那，一個疫情可以改變整個世界。」

感激曾共事過的人：一輩子放在心裡

千嬅感謝合作過的同事、音樂人及一直支持、包容和體諒自己的歌迷：「不管大家在路途上，上車或下了車，待過我好的，一輩子放在心裡，因為好不容易遇見愛，所有都是最好的債。人生在倒數，餘下時間，我會繼續努力活著，好好鍛鍊，珍惜身邊愛我的人，我最愛的家人，實踐自己的夢想，堅持做自己喜歡的事。」她趁機提醒網民切勿鬆懈，並期待日後可以再與樂迷及朋友慶祝「大壽」。