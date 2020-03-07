【新冠肺炎】寰亞群星改編《香港地》　楊千嬅黎明溫提防疫資訊

新型冠狀病毒肺炎疫情持續，雖然本港公務員及不少辦工室人員已陸續結束在家工作，不過全球各地亦開始爆發疫情，更加需要保持對病毒的警覺性。音樂界不少歌手也為今次疫情創作抗疫作品，向前線人員及病患打氣，而寰亞昨日也發佈短片，改編了陳冠希舊作《香港地》，找來寰亞旗下藝人們演唱《齊抗疫 香港地》。

寰亞找來旗下藝人重新改編陳冠希經典作品《香港地》，提供防疫小貼士。 (影片擷圖)

雖然說是音樂作品，不過今次改編《香港地》，除了副歌以外，其餘Rap的部份也變成了防疫提示。包括梁漢文、王菀之、林曉峰、蔡一智、蘇志威、蔡一傑、SoulJase、梁釗峰、陳健安、馮允謙、黎曉陽、蘇麗珊、鄧小巧、NowhereBoys、黃淑蔓、楊千嬅、黎明在內的藝人也錄下自己的防疫小貼士。

放大睇下咁多位Artist有咩防疫貼士！

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寰亞集團主席林建岳博士表示：「這段片中我最有感受的，是用上《香港地》這首歌。大家都知這首歌不是新作，但我覺得在這個需要大家團結抗疫的時刻，這首歌提醒我們，面對困難，我們要拿出香港永不言敗的精神﹕同熱愛這遍土地 大家刻骨銘記 愁或喜 生與死 也是香港地……哪怕面對谷底風浪，只要一起努力，香港仍能昂步向前。」