黃偉文捱夜填《抗戰二十年》出錯　「高速啤機」跟Beyond有關？

新冠肺炎（COVID-19）疫情再有新一輪爆發，各界紛紛「避炎」時，亦用不同方法保持曝光，比如填詞人黃偉文（Wyman）就繼續於社交網站分享「Y手稿」，陪伴樂迷居家抗疫。最近Wyman上載Beyond《抗戰二十年》初稿，亦公開當年因通宵趕工而出錯的「罪證」。

「高速啤機」80年代活躍地下樂壇 Wyman錯指為Beyond前身

即使《抗戰二十年》要到Beyond三人時期才有機會灌錄，但Wyman仍對能為前主音黃家駒所作的旋律填詞感到榮幸。他比較初稿與出街版歌詞的不同，其中初稿上「高速啤機敲破了沉默領土」，如今改成「幾響槍火敲破了沉默領土」。當時黃貫中（Paul）剛看到歌詞後不明白「高速啤機」的意思，Wyman卻指：「乜唔係Beyond以前嘅隊名咩？我～我～我好似之前喺唔知《年青人週報》定《音樂一週》有篇稿睇過嘅，乜⋯乜⋯乜唔係咩？仲等特登懶叻咁嵌埋佢入去份詞度𠻹！」

翻查資料，「高速啤機」是80年代中期活躍於香港地下音樂圈的重金屬樂隊，1986年成立，被視為Beyond的分支樂隊，除Paul外，成員包括主音馬永基及另外兩位Beyond創隊成員葉世榮、鄧煒謙。

據指高速啤機的名字源自家駒，因音樂在Band房外像一部運作中的快速啤機而命名。Wyman回想這段經歷後慨歎：「生於這個『一上網就可以做曬所有 research』的年代的填詞人，真的比我這九十年代出道的幸福好多，那時趕交詞寫到半夜先發現有樣嘢唔係好 sure都唔知可以問邊個？」

黃偉文在初稿第二段寫上「高速啤機敲破了沉默領土」，以為「高速啤機」是Beyond前身，及後在黃貫中提醒下改成「幾響槍火」。 (網絡圖片)

作曲欄寫錯家駒名字沒改正 Wyman：我不是竄改歷史的人

《抗戰二十年》是2003年Beyond對成軍20年的總結，同時表達對家駒的緬懷。為求Beyond能趕及錄音，以順利配合同年《超越Beyond演唱會》，Wyman決定連續花兩日三夜完成歌詞，但在手抄初稿時卻把作曲欄中「黃家駒」的名字寫錯成「黃家驅」。雖然事後Beyond從未怪責Wyman，但他卻久久不能原諒自己。至於為何至今仍不改回正確寫法，Wyman解釋：「我不是做得出竄改歷史那種人，於是就忠實呈現出來，以後就當罰我，和每個看到這手稿的人都解釋一次道歉一次。」