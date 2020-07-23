吳業坤轉會後用《原始心態》尋回唱歌初心　蘇皓兒擔任MV女主角

吳業坤（坤哥）上年9月與星娛樂約滿後，於今年3月宣布轉投Sunny Idea。近日他推出轉會後首支派台歌《原始心態》，雖然歌詞中沒有滲入自身經歷，但坤哥仍希望透過歌曲帶出自己加入歌手行列的初心。

《原始心態》是坤哥轉投Sunny Idea後首支派台歌。（資料圖片）

坤哥在2011年以藝人身份出道，雖然在2015年正式成為歌手，並憑《原來她不夠愛我》及《陽光點的歌》迅速走紅，但他近年仍需兼顧無綫（TVB）劇組工作，影響自己在歌唱事業的發展。轉投新唱片公司後，坤哥回想起自己從翻唱其他歌手作品起家，希望轉換新環境後能以歌手身份重新出發。

轉投新公司後，坤哥希望投放更多時間發展歌唱事業。（資料圖片）

曾因保持「原生態」獲黃偉文讚賞

《原始心態》由黃思彥作曲，陳詠謙填詞，舒文監製，三位都是過往與同門師姐JW王灝兒合作的創作班底。而歌名則讓樂迷想起陳詠謙的師傅黃偉文（Wyman），他曾在2016年為坤哥寫下《百姓》一詞，並指：「案子是去年十一月接的，接的時候只覺得坤哥這個人呢，居然能在圈子保持『原生態』這麼久，很神奇很可愛，好想和這麼純的人合作一下。」未知《原始心態》是否因為這段往事而命名？

《原始心態》由陳詠謙填詞，不少樂迷第一時間想到，其師傅Wyman曾稱讚坤哥能保持「原生態」。（網上圖片）

坤哥和Wyman曾在《百姓》合作，事後稱讚坤哥是位難得能在娛樂圈保持「原生態」的歌手。（吳業坤Facebook截圖）

蘇皓兒參演MV 遊走理想與現實

MV分別請到在ViuTV劇集《地產仔》飾演鄧少的張文傑（German），及憑TVB電視劇《那些我愛過的人》姜子優一角成功入屋的蘇皓兒（Chloe）參演。二人分別飾演地產經紀及離家出走的少女，在MV中一直遊走現實及幻想世界，希望尋回各自的初心。