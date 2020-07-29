獲讚佐藤健龜梨和也混合體　小鮮肉楊宇騰追歌星夢鬧黃色笑話？

25歲的中日混血歌手楊宇騰從小在名古屋出生長大，讀完高中便隻身搬來台灣讀大學闖星夢。因外型神似佐藤健和龜梨和也的綜合體，兼差模特兒時被現在的經紀公司發掘出道，歷經2年培訓，將於8月12日推出個人首張EP《我的夜無所事事》。

楊宇騰自細視放浪兄弟（編按：EXILE）主唱ATSUSHI為偶像，14歲開始自學結他及夾Band，來台前曾在上海讀過1年書，卻仍是對台灣注音ㄢ跟ㄤ的發音相當困惑，他苦笑說：「專輯中的抒情歌《水藍色情人》的歌詞中很多ㄢ跟ㄤ的字眼，光是歌名就重唱好幾次，對我來說好像在念繞口令這麼難！」

+ 5 + 4 + 3

楊宇騰於實踐大學餐飲管理科畢業、目前就讀世新大學公關廣告研究所，他過去自我介紹時總說「我很會炒飯」，沒想到女同學都嬌笑想試，事後他才知「炒飯」的雙關語（做愛），讓他又羞又惱。

拍攝宣傳照時，楊宇騰視為寶貝的結他也有入鏡，他透露這是他在朋友推薦下跑去當拆樓工人賺來的，來台後他被朋友稱為「打工達人」，甚至曾做過服飾店店員與餐飲助手。身為家中獨子，爸爸原盼他畢業後能接掌家裡的經商事業，見到他對音樂的執念，爸爸轉為支持，並告誡：「你既然自己選擇了人生之後的道路，無論多苦都要堅持下去，因為這就是一輩子的事，沒有回頭路！」楊宇騰以父親家訓為座右銘，決心闖蕩音樂路。

拍攝宣傳照時，楊宇騰視為寶貝的結他也有入鏡，他透露這是他在朋友推薦下跑去當拆樓工人賺來的（泓康天下娛樂）

延伸閱讀：

王瞳放下馬俊麟嫁給艾成 馬妻梁敏婷感嘆「婚姻需要是專注忠貞」

北川景子懷金孫 婆婆大方送兩億豪宅

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】