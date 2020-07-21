憑《想見你》爆紅八三夭8月進軍高雄巨蛋　參考郭富城隨時露肉？

八三夭成軍17年，2年前陸續唱進台北小巨蛋、高雄巨蛋，將在8月29日再度攻上高雄巨蛋開唱，20日在記者會表示這回演唱會結合生日Party，有意安排表演服裝展覽等富有意義的事物，更打趣說美食也要跟八三夭結合，例如八三夭大香腸？團長小橘大笑說：「這樣很大喔！」

而身為團內的「身材擔當」，鼓手阿電向來不吝放送精實男體，讓粉絲大飽眼福，但是看過郭富城演出之後，他有所改觀：「覺得不一定要脫，透明那種、若隱若現也不錯。」難不成被女友謝翔雅下禁脫令？阿電聞言直搖頭否認，笑稱脫是個人喜好，近來重啟健身計畫，要大家拭目以待。

除了賞粉絲大吃冰淇淋，他們預告嘉賓會讓大家感到震撼，且會延續去年生日Party的概念，預計邀請3、4組藝人在場外小舞台同歡，藉此提攜後進，主唱阿璞說：「像我們以前沒舞台表演，還要租器材到公園，器材一不小心撞到，押金就沒了。」

熬過辛苦歷程，他們交出不少代表作，可惜《想見你想見你想見你》一曲無緣角逐金曲獎，阿璞說感到很難過，但作品能成為大家心中重要的歌曲就是大收穫。八三夭「想見你想見你想見你2020高雄巨蛋生日趴」於8月29日登場，門票23日開放八三夭官網會員搶購、25日中午12點啟售，且配合防疫實名制規定，故僅限於KKTIX 線上購票。

八三夭2003年出道，多次與金曲獎刷身而過：

+ 8 + 7 + 6

延伸閱讀：

張清芳爆婚變 王彩樺吐三字曝近況

撿屍性侵判刑兩年 胡睿兒發監：對不起小孩

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】