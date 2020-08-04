JW強勢加盟星夢拍劇做主持　何哲圖唔驚有是非：佢哋好知做緊咩！

無綫（TVB）旗下的星夢娛樂，今日（4/8）舉行記招，正式宣布JW王灝兒強勢加盟。會上以《矛盾一生》、《自由飛翔》、《輕熟女》等JW過往作品作背景音樂，誠意十足。HANA菊梓喬、胡鴻鈞、鄭俊弘、連詩雅、譚嘉儀、戴祖儀、伍富橋、林穎彤及劉子碩現身支持，為JW送上祝賀。

JW以一身白色晚裝亮相，星夢行政總裁何哲圖（Herman）除向對方送上金咪，更即場宣布JW將為劇集《陀槍師姐2021》唱主題曲，剛剛加盟公司就已身負重任。

回顧5首JW離巢前大熱作品 代表作《矛盾一生》曾獲譽頒獎禮遺珠

JW王灝兒加盟星夢娛樂 一姐戰爭力排行榜又再執位

JW以白色晚裝亮相。（梁碧玲攝）

JW加盟星夢，獲胡鴻鈞、菊梓喬等同公司其他歌手撐場，周柏豪因為要拍劇缺席，而吳若希則懷有身孕，為安全起見不亮相。（梁碧玲攝）

JW獲Herman贈送金咪，希望歌唱事業能夠更上一層樓。（梁碧玲攝）

JW接受《01眾樂迷》訪問時表示，未來希望在劇集、綜藝節目中作多方面發展，面對網民留言指對決定感到可惜，JW坦言自己已深思熟慮，並得到男朋友支持：「我覺得入到嚟星夢真係會畀到機會我，我亦都希望嚟緊幾年真係可以試晒所有嘢，令自己唔後悔。」至於轉會費方面，JW不願意透露具體數字，但坦言價錢合理。

問到在音樂上的發展，JW指日後必定會同時推出非劇集歌曲：「我同Herman傾嘅時候都話會做劇集歌，啲歌都會琅琅上口。但係除咗劇集歌，我每一年都會有自己做嘅歌，大家唔使擔心我淨係得劇歌。」

不擔心日後多是非 JW：繼續做自己！

過去5年，JW在規模較細的Sunny Idea有不錯發展，如今轉到大唱片公司，雖然有機會與其他歌手合作，但同時亦要面對可能會出現的流言蜚語，對此，JW表明不擔心日後會有是非纏身：「過去10年嘅兩間公司都唔係有好多歌手，平時都唔會八卦咁多嘢，一直都係做自己，我諗之後都會繼續做自己就可以。」

JW不擔心加入星夢之後會引來是非：「平時都唔會八卦咁多嘢，一直都係做自己，我諗之後都會繼續做自己就可以。」（梁碧玲攝）

HANA與JW祝酒，敬賀對方加盟星夢。（梁碧玲攝）

JW與Herman商量後，確定每年將推出非劇集歌曲。（梁碧玲攝）

JW加盟，或引起新一輪是非，但Herman直言不擔心：「公司嘅女歌手好明白自己做緊啲咩，佢哋相對上少是非。（梁碧玲攝）

何哲圖指仍有進步空間 開拓JW新演唱方式

JW身為唱家班，而且入行10年，但Herman認為JW仍有進步空間，希望加入星夢之後能再創事業巔峰，又指他在簽約前已安排JW在唱歌方面作新嘗試：「我想嘗試揣摩下佢另一種唱歌嘅方式，畀聽眾聽一個王灝兒新嘅演繹方法，所以我同劇集監製傾，想嘗試由一個新嘅女仔去演繹劇集（主題曲）。」

被問到會否擔心旗下女歌手因爭做「一姐」而是非不斷，Herman認為：「公司嘅女歌手好明白自己做緊啲咩，佢哋相對上少是非。佢哋都唔會諗競爭，而係諗每一隻歌、之後嘅作品點樣可以更加深入民心。」

菊梓喬盼為JW作新歌 冇諗過爭做「一姐」：我唔鍾意亦唔會去比較

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