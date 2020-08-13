眾故事│陳卓賢創作《鯨落》現真我　顧全大局寧犧牲：性格好難改

「讓我水作棺殮／化身甜點」是陳卓賢（Ian）最喜歡的一句歌詞，意思是，鯨魚死後化成養份令海洋生物的生命得以延續，犧牲自己成全大家是新歌《鯨落》的主題。 今次Ian為新歌親自作曲、填詞，記者以為，或多或少都會包含個人故事吧？他笑言現實中自己所經歷的算不上是犧牲，卻會為顧全大局而遷就別人。縱然間中會因此而失落，不過只要大家開心，他就覺得沒有所謂：「性格好難改，以事情為大局，好難每件事都諗自己。」 撰文：陳芷穎 短片：詹郭敏 攝影：梁碧玲 Makeup：Rainbow Chung@Annie G. Chan Makeup centre Hair：Denny Ku@Chic Private I Salon Stylist：Felix Wong ，Daniel Chu Wardrobe：Ermenegildo Zegna 場地提供：The Stadium

「讓我水作棺殮／化身甜點」是陳卓賢Ian最喜歡的一句歌詞。（梁碧玲攝）

做明星要出眾搶Fo 自身性格完全相反

Ian口中的遷就，又何嘗不是另一種的犧牲與成全。



生活在鎂光燈下，總希望觀眾的所有目光都投放在自己身上，可惜Ian的性格卻偏偏相反，他不愛搶風頭，更不會刻意突出自己。還記得2018年參加《全民造星》時，其中一集，節目團隊要參賽者街頭Busking，Ian選擇了在後面為大家伴奏，放棄了上前唱歌表現自己的機會，最後給當時的監製花姐狠狠痛罵。

他的確沒有做錯，但作為一位藝人，Ian承認這是缺點：「花姐教我哋做一個藝人要Outstanding啲，散發自己嘅光芒。呢一行最需要係所有Spotlight打晒落你度，不過我覺得有時唔需要咁。」要在做人與做明星之間取得平衡，他說還要好好學習。

Ian笑言現實中自己所經歷的算不上是犧牲，卻會為顧全大局而遷就別人。（梁碧玲攝）

享受與隊友共事時光 Ian：會安心好多

以跳唱組合MIRROR成員身份出道，與Ian的Solo作品風格截然不同，外界總認為他應該要單飛發展，事實是，他更享受與11位兄弟共事的時光，因為可以讓觀眾看到不同方面的自己：「MIRROR身邊有班隊友會舒服、安心好多。以做訪問為例，我唔使自己一個講好耐，如果要背資料性嘅有Lokman（楊樂文），要搞氣氛AK（江𤒹生）就會跳出嚟，大家有大家嘅崗位。」

一談起兄弟間的相處，Ian立即展露笑容，縱然外間經常將他們12位作比較，更把他們視為彼此間的競爭對手，但只有他們知道，彼此是無可取替的戰友，亦唯獨只有他們12人才可以稱作「MIRROR」。

跟Ian談起如果將來有機會出個人唱片，他非常雀躍地說出希望以動物或自然界的現象包裝成不同的主題。與MIRROR一起工作的Ian總是沉默寡言（玩遊戲除外），但其實他非常有自己的想法，低調卻散發光芒，他是唱作歌手陳卓賢。

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