專訪︱陳卓賢面對Haters選擇做好自己：希望佢哋會有返少少好感！

陳卓賢（Ian）既是男團MIRROR成員，今年又多了一個身份，就是唱作歌手。第四首個人作品《鯨落》親自作曲、填詞，唱出來特別有感覺外，亦圓了Ian入行的一個小夢想。或者外界會認為Ian得到的機會比其他成員多，甚至認定他是「花姐契仔」才可獲得這些工作機會。自己的努力卻被視為偏心，Ian唯一可以做的是更加努力做好自己：「希望終有一日，唔鍾意你嘅人會對你有返少少好感。」 撰文：陳芷穎 短片：詹郭敏 剪接：呂榮棟 攝影：梁碧玲 Makeup：Rainbow Chung@Annie G. Chan Makeup centre Hair：Denny Ku@Chic Private I Salon Stylist：Felix Wong、Daniel Chu Wardrobe：Ermenegildo Zegna 場地提供：The Stadium

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第四首個人作品《鯨落》親自作曲、填詞，唱出來特別有感覺外，亦圓了Ian入行的一個小夢想。（梁碧玲攝）

負評變成進步原動力 Ian：更加努力做好自己

MIRROR出道接近兩年，縱然一直有很多「鏡粉」支持，不過他們亦是在謾罵中慢慢成長。一入行就要面對外間很多的否定、由唱功到能力上的質疑，種種的負評，Ian直言去到今天仍會感到不開心，不過卻學懂將它們分類再調節自己的情緒：「而家平復自己嘅時間短咗好多，睇完好快冇事。我會將佢哋分唔同Category，Comment（評論）、Opinion（意見），Consultation（諮詢）。會幫到自己嘅意見就會去消化，再諗下點做好啲。」

MIRROR承受的壓力有12位成員分擔，無奈的是成員間各有支持者，他們會將MIRROR的12位視為競爭者，甚至是敵人。假如有一天，Ian有機會出個人唱片，問到會不會擔心給其他成員的Fans責罵時，他淡淡然地說：「都唔會驚，因為都應該會。」聽到Ian從容的回答，記者感到愕然，心想這兩年間，他到底承受了多少批評與質疑。幸好每個打撃卻成為Ian進步的原動力，既然改變不到別人的看法，唯一可以做的是更加努力做好自己：「一嚟可以答謝支持你嘅朋友，二嚟希望終有一日，唔鍾意你嘅人會對你有返小小好感。」

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幸好每個打撃成為了Ian進步的原動力，既然改變不到別人的看法，唯一可以做的是更加努力做好自己。（梁碧玲攝）

為拍劇勤力做Gym 成功練出8嚿腹肌

參加《全民造星》時的Ian總是官仔骨骨、斯斯文文，拿着結他戴上眼鏡自彈自唱。直到接拍ViuTV劇集《男排女將》開始勤力健身，由青靚白淨的情歌王子變到有腹肌的大隻仔，Ian視之為進步：「鍛鍊身體操Gym，操到身形好啲，佢係一樣好事。一路做好多好事，儲埋儲埋，終有一日用得着。」至於現時有多少嚿腹肌，Ian尷尬笑着說：「睇狀態，睇下嗰日食得多唔多嘢。唔多嘢咪八嚿，食得多嘢就六嚿。」Ian努力的成果，Hellosss（Ian粉絲名稱）只可透過IG的照片看到，未知幾時才可以現場親眼看到呢？相信Hellosss一定期待已久！

Ian@MIRROR苦練半年終曬八嚿腹肌兼人魚線 連陳瀅都流晒口水

Ian由青靚白淨的情歌王子變成有腹肌的大隻仔。（梁碧玲攝）

瘦身全因接觸排球 由一個波變返一個人

認識Ian的都知道他小時候是一名肥仔，至於當時的磅數，他說忘記了，只記得自己由一個波變回一個人，而改變他的正正就是排球。由中學時期開始接觸排球，Ian就要接受地獄式訓練：「練波之前要跑差唔多10公里，就係嗰時自自然然就瘦。我由一個波變返一個人，嗰時真係好肥，肥嘟嘟又白，好似一粒墨魚丸，跟住就減返正常返少少。」

作為瘦身成功的一員，Ian認為最有效的方法是做運動。他承認天生為食，更笑稱自己曾經擁有「墨魚丸」身形，所以Keep Fit最辛苦的並不是做Gym，而是忍口：「見我細個咁肥就知我好鍾意食嘢，要忍口真係好辛苦，每日開劇都係自己烚啲嘢食，但係劇組成日買好多小食，Fans探我哋又會買好多嘢食。見到大家食炸魷魚鬚、魚蛋、燒賣，我就繼續食菜，呢方面係最辛苦。」

認識Ian的都知道他小時候是一名肥仔，至於當時的磅數，他說忘記了。（梁碧玲攝）

無論作為排球員，又或是跳唱組合MIRROR成員，Ian都是靠不斷的堅持和努力，將看似不可能的任務一點一點完成。大概連Ian也沒有想過完全不懂跳舞的自己最後會加入了跳唱組合，或者這就是他一點一滴累積下來的成果。背後付出的努力旁人無法知曉或理解，但機會總是留給有準備的人。期待有一天MIRROR能夠踏上紅館，而Ian可以帶着親自作曲、填詞的《鯨落》走上這個每位歌手夢寐以求的舞台。

點撃睇Ian專訪當日另一批靚相：