黃偉文深夜暗示《雷克雅未克》有續集　召喚周國賢：等你再埋位！

填詞人黃偉文（Wyman）近日疫情賦閒在家，除了在IG上密密出Po爆出「Y手稿」背後的小故事，周三（20/8）深夜，他突然又貼出一張五年前，自己與麥浚龍和周國賢為《君子雜誌》宣傳《雷克雅未克》時在柴灣後街拍下的合照，三人靠牆而立，插住袋望向遠方，十分有型。尾段配文寫上「五年後，其中兩個，各自喺自宅中，扮去咗，切爾諾貝爾。」 最後更hashtag「請期待」，難道Wyman暗示在《雷克雅未克》五周年會有續集推出？

Wyman今次深夜出Po唔講Y手稿，竟然係可能暗指《雷克雅未克》有續集？（IG@concertyy）

《雷克雅未克》在2015年推出，由Wyman作詞，周國賢作曲，以及麥浚龍和周國賢主唱。Wyman分享舊相，故作陶醉，「扮去咗雷克雅未克。」然後又謂五年後的其中兩人「扮去咗切爾諾貝爾。」令很多人都好奇，如果《雷克雅未克》出續集，歌名是否會叫《切爾諾貝爾》。

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Wyman喜愛深夜出Po爆小秘密。（IG@concertyy）

另一方面，Wyman在最後留下幾個hashtag「第三位繼續安心去搵你想搵嘅嘢啦」、 「等你再埋位」，更搞笑地指 「五年前嘅生活我都已經唔係好記得係點」。雖然Wyman並未有點明「第三位」人士是誰，然而網友都猜測這位神秘人士是身在日本休養的周國賢。

周國賢正在日本養病。（Facebook@周國賢）

早前Wyman透露周國賢親口答應為《地下街》寫下續集，更浪漫地向周國賢承諾：「願意給你全世界的時間。」有網友就在文下留言指：「等第三位喺地下街出返嚟」。

周國賢親口答應寫《地下街》續集 黃偉文：願意給你全世界的時間

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