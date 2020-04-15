周國賢5個月後終現身拍片唱日文歌　開埋新IG分享日本神隱療傷路

周國賢在上年11月將個人社交平台大清洗，隨後不但取消原定今個月舉行的紅館演唱會，更未曾在今年各大頒獎禮上現身領獎，讓樂迷擔心他是否再受情緒病影響。神隱5個月後，周國賢日前終於在日本與樂迷隔空見面，並翻唱一小段宮崎駿動畫《風起》主題曲《ひこうき雲》，網民紛紛留言歡迎偶像歸來。

周國賢亦非常掛念樂迷，遠在日本的他透過翻唱影片問候Fans：「很久不見了，這幾個月來，世界正在慢慢改變中，無論如何大家一定要好好保重身體，保護自己，保護你們愛的人。能夠的話，就好好利用這段待在家中的時間，去學習新的東西強化自己，更重要的是多做一點對自己身心有益的事喔。大家要好好加油！」不過這次周國賢只是翻唱《ひこうき雲》中的一小段，他則指身邊沒有好的錄音器材，希望下次多加練習後會有更好的翻唱作品送給樂迷。

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其實周國賢在兩個星期前已開新的Instagram帳號，並解釋翻唱《ひこうき雲》的原因：「不知道為什麼，最近愛上了很簡單的『民謠』曲風，尤其是舊年代的！可能是我年紀的問題吧……」而他在部分貼文加上「#reset」、「#歸零」等hashtag，原來他正在日本治療腳傷，期待周國賢完全康復後，再為樂迷帶來新作。

Click入嚟睇下周國賢最新動態！(按圖放大）（Instagram: @endykohola）

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立即聽聽周國賢翻唱《ひこうき雲》。