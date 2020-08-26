C AllStar開虛擬演唱會賀成軍10年　爆肌On仔去「尖沙咀」尋寶？

歌手組合C AllStar四位成員梁釗峰、陳健安（On仔）、DJ King（吳崇銘）和SoulJase（何建曦）將於後日（28/8）舉行「Make It Happen@10 C AllStar Virtual Live」跨平台網上演唱會，透過電子遊戲Minecraft建造的「虛擬紅館」作為舞台，與歌迷慶祝成軍10周年。今日，四子更在網上舉行虛擬記者會，以演唱會內造型亮相。

C AllStar四子化身網遊角色 8.28辦網上「紅館」騷賀出道10年

C AllStar除現身會場，更以演唱會造型亮相虛擬記者會現場。

在疫情肆虐下，音樂活動紛紛暫停，但C AllStar認為紀念活動並未受到影響，釗峰指：「10周年（紀念活動）係個Bonus，因為（大家）本身冇得見面，其次呢個演唱會衍生咗好多周邊嘅紀念品，起碼我哋10年可以憑藉一啲嘢記載。」

On仔則指因疫情嚴重而決定什麼都不做過於被動：「我覺得咁困難嘅時候更加需要音樂，話畀大家聽『我哋都有困難，我哋都一直用唔同方法去搵出路』，我哋行業都好，成個香港社會都好，大家一齊去用唔同方法搵一個新天地。」

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對於C AllStar成為亞洲首個走進電玩遊戲中舉行演唱會的歌手組合，四子都感到十分興奮，而身為Minecraft忠實玩家的DJ King更直言：「因為我好鍾意呢隻Game，真係唔知點解咁橋又係用Minecraft（做演唱會），所以真係好興奮。」

而SoulJase則指這次演唱會好新潮：「大家呢段Stay home嘅時間都係煮下嘢食、打下機，今次演唱會可以Crossover音樂同埋電玩，的確係一件好新潮嘅事。」

有別於過往以直播形式舉行的網上演唱會，今次C AllStar除了能在舞台與觀眾互動，更會與觀眾在經幕後團隊精心設計的「尖沙咀」尋找寶藏。On仔更笑指當晚將與歌迷作另類互動：「我哋不如約定喺鐘樓影張相，或者喺鐘樓下面架雪糕車。我哋仲可以叫大家一齊向天望，或者整一個最低炒（合照），平時我哋影相唔會咁影，覺得低炒會（睇落）好肥，但係今次點炒都好都係正方形臉。」

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演唱會沿用Live band演奏，增加現場感，至於四子會否在演唱會中如常「騷肌」，King說：「雖然大家都真係見唔到樣，但係我哋都喺LED（熒幕）入面係見到我哋真人嘅。其實嗰度都會見到部份肌肉嘅。」

至於隊中「肌肉重點」On仔則指：「其實係會有真實嘅我哋出現，但係真實嘅我哋會唔會『騷肌』呢？通常都唔會特別去講啦，但係準備方面都有跑步同操肌嘅。大家見唔見到就入嚟睇啦，好講緣份嘅！」