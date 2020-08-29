梁詠琪辦抗疫音樂會　身體力行為建造業籌款：感謝上天眷顧

新冠肺炎確診數字近日回落，但疫情拖累經濟，不少人都面對生計問題，當中包括建築業工人，而歌手梁詠琪（Gigi）決定身體力行，應「建造業零碳天地」邀請，於今日（29/8）下午5時舉辦網上音樂會《抗疫關愛行動──梁詠琪「打打氣」音樂會》，為他們打打氣。

梁詠琪辦抗疫音樂會日前已於「零碳天地」完成錄影，並由森美擔任主持。（梁詠琪facebook專頁）

由於疫情持續，為免人群聚集，經GiGi與音樂會導演協調之後，以防疫安全為大前提，不設現場觀眾，以錄播方式製作。完成錄影後，Gigi在Facebook專頁出帖發表個人感受，指今次團隊相當幸運：「感謝上天眷顧，這個九號風球及時離我們而去，讓錄影時天朗氣清，藍天白雲全程與我們同行，實在太幸運！」她先以Acappella版《某年仲夏》揭開序幕，及後不但唱出新歌《100層樓的家》及《平安夜》，更帶來《花火》、《出走地平線》、《給最開心的人》等代表作，最後以《Today》作結，結束近45分鐘的演出。

完成錄影後，Gigi在facebook專頁出帖發表個人感受，指今次團隊相當幸運：「感謝上天眷顧，這個九號風球及時離我們而去，讓錄影時天朗氣清！」（梁詠琪facebook專頁）

Gigi透露當初接到主辦機構邀請之後，毫無猶豫便答應演出，「可以為建造業工友們出一分力是我的榮幸，雖然音樂會籌備時間不多，但慶幸導演組樂隊們都義不容辭積極參加，非常感謝你們的支持。」Gigi又呼籲所有粉絲準時收看音樂會之餘，亦要記得捐款受疫情影響的支持建造業工友。今次Gigi屬於義務演出，不收分毫，而製作費則由建造業零碳天地承擔，籌到的善款將用作支持建造業抗疫關愛行動。

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