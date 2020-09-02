「抖音天王」古曜威玩HEHE？　新歌MV激情BL劇情勾起校園禁戀回憶

有「抖音界天王」之稱的歌手古曜威與林冠宇合作新歌〈我們都心軟〉MV，嘗試BL劇並獻出首次的男男吻，兩人攜手挑戰開工36小時，古曜威認為每個人都有追求幸福的權利，所以當遇到對的人時一定要勇敢踏出去，別讓自己後悔、懊惱。

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他提到大學時期有位男性好友家境不好，且罹患輕微自閉症，兩人感情如同兄弟一般，畢業前夕突然收到對方的告白，當時自己有點嚇到，婉轉拒絕對方。這段故事讓他看到MV腳本時感同身受，他在MV中飾演屢遭霸凌的孤兒，所幸有林冠宇的保護、照顧，才免於遭到更多欺負，不過某日酒醉後兩人擁吻了彼此，之後便失去聯繫，直到參加同學會時，林冠宇收到古曜威留下的告白信等禮物，忍不住後悔淚崩。

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古曜威看到MV初剪之後，眼眶泛紅表示：「我覺得結局好可憐，我有點想哭，怎麼辦？」他希望歌迷朋友不要像MV中的劇情，等到愛的人真正離開之後，才感到不捨絕望。

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