F.I.R.跨境炮製《海霧》MV甩碌？Lydia高音唱到爆喊、陳建寧爆呔

台灣飛兒樂團（F.I.R.）攜手饒舌新人Spark皇毅，為台灣首部海上驚悚災難片《海霧》共同創作同名主題曲，主唱韓睿（Lydia）以高難度的歌德式高音吟唱吃盡苦頭，重錄三、四十遍唱到崩潰、自信全失。最後在陳建寧的開發下，完成吶喊嘶吼方式的唱腔，他說：「我讓她回歸音樂劇本行，想像自己在演希臘神話中的女妖梅杜莎，或是『倩女幽魂』裡千年樹妖姥姥的角色，才終於詮釋出完美的成品。」

MV拍攝時，F.I.R.因疫情而分隔兩地，Lydia在北京拍完自己的部份，再透過影像合成及特效，與建寧老師、阿沁、Spark同時出現在海底世界，並安排陳建寧與阿沁駕駛著越野吉普車在災難中逃亡的劇情。沒想到陳建寧還沒開拍就「漏氣」，踩著輪胎跨入吉普車時，褲襠硬生生裂開一道大縫，劇組為了補褲還停拍1小時，他不好意思說：「褲子本來就很緊，吉普車又太高，腿跨太開就扯破了。」

而阿沁更是受邀擔任電影的音樂總監，為電影打造如海濤般驚滔駭浪並震懾人心的電影配樂，展現音樂才華之餘也不忘搞笑，在拍攝MV的片場，他指著自己臉上畫的受傷妝，假裝哭泣「指控」被陳建寧「家暴」，逗得工作人員哈哈大笑。饒舌新人Spark皇毅也跨刀為這首歌創作饒舌歌詞，與F.I.R.合作感到榮幸。

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