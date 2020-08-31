想見你｜柯佳嬿狂拍被虐戲份自嘲命苦　《海霧》濕身落水戲曬性感

柯佳嬿近期為海難災難片《海霧》宣傳，拍攝時間雖只有六天，也為該片貢獻多場落水戲，她去年主演的台劇《想見你》有不少被毆、謀殺等情節，她笑稱自己的角色永遠都很苦命，「可能我的臉長得就是比較命運多舛吧」，並說可以的話，下次比較想演城府深沉的反派。

柯佳嬿拍攝《海霧》的多場落海戲時，為防失溫，特地將在戲服裡面加一件泳衣，但她強調劇組呵護到家，讓她不會覺得特別辛苦。其實在拍片期間，所有演員常全身淋濕，劇組索性無限量供應沙灘椅、熱毛巾以及暖爐，回憶起拍片當時，柯佳嬿還大笑說：「我有帶自己的手沖咖啡組，沒戲拍的時候就會躺在沙灘椅上喝自己泡的咖啡，看上去真的很像度假。」

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柯佳嬿因戲劇《想見你》再度攀上事業高峰，更有望再度摘下金鐘視后，提到自己是否感覺人氣暴漲，她搖頭，但承認有不少戲約找上門，也增加了很多大陸影迷。即便有許多工作找上門，今年上半年仍受限於新冠肺炎（COVID19）疫情，無法立即拍戲，「我在這段期間學了很多才藝，像是結他、陶藝或是繪畫，生活過得很充實」，至於先前曾有影迷稱讚她歌聲美妙，是否有出專輯的計畫，她坦言「不排斥」。

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雖然《海霧》主要演員多為男性，不過柯佳嬿、王陽明、鄭人碩以及李李仁早已認識多年，合作起來默契十足，李李仁甚至還會邀請同片演員去他家玩，「小仁哥很溫暖，在片場也會彈吉他唱歌，帶給大家很多歡樂的氣氛」，她更直誇李李仁不僅是個好爸爸，「他很喜歡照顧晚輩，對我們來說，他也像是一個好爸爸」，而她與坤達結婚近三年，還未傳出懷孕喜訊，近期是否仍在積極「做人」中？柯佳嬿面露微笑，坦承對未來的一切都順其自然，「我們也都很忙碌，最快也得等到明年，才能有進一步規劃」。

柯佳嬿近期為海難災難片《海霧》宣傳。（聯合報授權使用／記者胡經周攝）

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