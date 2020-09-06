Kanye重提VMA「搶咪事件」係上帝指使　網民鬧爆：無藥可救！

美國饒舌歌手Kanye West於7月宣布競選2020美國總統大選後，新聞愈爆愈多，有指Kanye參選是為了協助特朗普「鎅」走拜登的黑人選票。近日行為怪異的Kanye，除了被爆躁鬱症及跟太太Kim Kardashian「搞緊離婚」，日前竟然重提2009年在MTV VMA頒獎典禮跟Taylor Swift的搶咪事件，更語出驚人表示：「係神叫我咁做！」

重溫2009年VMA「搶咪事件」：

其實Kanye West跟Taylor Swift成為「死敵」長達10年有多，年度樂壇盛事「2020MTV音樂錄影帶頒獎禮」（MTV VMA 2020）日前經已圓滿舉行，但每年VMA都會令大家回想起09年Kanye在Taylor奪獎時，突然衝上台搶咪，並大叫「Beyoncé是最好的！」暗諷Taylor未夠資格奪獎的尷尬事件。由於事出突然，Taylor在台上啞口無言，不知如何是好。雖Kayne West之後火速向Taylor道歉，但去年Taylor接受訪問時公開表示直斥Kanye時「雙面人」，以後更不想提起這個人。

【VMA2020】Gaga奪5獎成大贏家 頒獎禮換足8個造型成全場焦點！

點擊下圖看過Taylor的靚相：

+ 12 + 12 + 12

Kanye日前接受好友Nick Cannon的網台節目訪問時，竟然重提「搶咪事件」，更口出狂言指是上帝叫他這樣做：「如果不是上帝要我走上台，說Beyoncé才製作出最好的MV，上帝不會要我坐在最前排，我原本可以坐後一點。因為我以前從未聽過這個人（Taylor Swift），才令我覺得這個想法是如此荒謬，而且Beyoncé的《Single Ladies》MV是最好的MV。」

儘管Kanye West指是上帝影響了他在2009年VMA的決定和行為，但他聲稱直到2016年住院治療精神病後，才開始閱讀聖經。重提「搶咪事件」後，引起Taylor大批粉絲的反擊，指Kanye經過這麼多年後還要消費Taylor。有網民鬧爆Kanye神憎鬼厭、無藥可救，更有人反問他：「上帝冇教佢禮貌同尊重係咩？」、「做咗上帝代言人？」

同場加映：Kim Kardashian纖腰幼到嚇死人 遭網民批評：入面係咪冇晒內臟？

點擊下圖看更多Kim的靚相：