流行經典50年│王馨平完美演繹《夢醒時分》 網民：以前啲歌咁正

甄妮徒弟、曾經憑1993年國語專輯《別問我是誰》紅遍東南亞的歌手王馨平（Linda)於周日（13/9）再次為《流行經典50年》擔任嘉賓，分別演唱兩首經典國語歌 ── 陳淑樺的《夢醒時分》和郭富城的《我是不是該安靜的走開》，近年Linda成功轉型做瑜伽導師，但回到幕前依然聲音甜美，表現毫不失色。

Linda依然高音甜低音準，表演毫不失色。（影片截圖）

香港樂壇與台灣市場大不同

Linda在90年代是港台兩地雙向發展的歌手，主持鄭俊弘提到，她當年同時推出廣東碟和國語碟，問兩隻碟的歌路會否有分別，Linda指「好有分別」。她憶述，當年在台灣出歌是以抒情歌行先，並會坐低唱歌，文藝感十足；而在香港推出的主打歌通常是快歌，又笑言：「要有Dancers夾排舞呀，每一次出嚟打歌嘅時候，就成個打女咁樣」。

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一曲兩唱容易混淆

主持家燕姐（薛家燕）提及，當年一首歌推出兩個版本十分普遍，經常有一曲雙語的情況出現，例如一首廣東話歌的副歌部分需以國語演唱，問Linda唱歌時會否感到混淆，Linda立即點頭應是，「都有㗎！我都有幾隻歌係咁。譬如我有隻歌叫《普通女人》，有國語版、有廣東版，但係廣東歌嘅副歌又係唱返國語歌個段副歌嚟嘅，有時會有啲撈亂咁唱㗎！」

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王馨平獻唱陳淑樺《夢醒時份》：呢首歌當年台灣人人都識唱