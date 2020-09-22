小鬼逝世｜鬼鬼吳映潔新碟記招爆喊三次：黃鴻升應該在天上笑我吧

鬼鬼吳映潔21日原本興高采烈舉行新專輯《GX》記者會，未料唱到〈一個人跳舞〉這首歌時破了功，突然轉身背對媒體拭淚，「我覺得有點小慚愧，因為有點小落拍。」此時主持人黃子佼急忙安慰她：「走音總比走光好！」鬼鬼事後懊悔說：「第一次公開唱這首歌，我想他（指小鬼黃鴻升）應該在天上笑我吧！」

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被問到與小鬼最難忘的回憶？鬼鬼細數從前：「我人生第一個女主角是和鬼哥一起演的，那時候我不會看劇本，背不起台詞，但他都不會生氣，而且他帶來的躺椅，多是讓我在上面睡覺，我剛考上駕照時，也常亂開著他的車跑來跑去。」

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新專輯發片竟遇上小鬼驟逝的悲傷震撼，鬼鬼連日來都在淚水中度過，說著唸著又忍不住掩面啜泣：「因為發片，今天我沒辦法再去看他，但我有私下跟他說，今天是我發片記者會，如果可以能飄過來看我一下嗎？剛進了休息室，我還拿了一個銅板擲幣，如果你有來，可不可以給我一個人頭，結果他真的來了。」

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因為事前曾與自己約定別再哭泣，但鬼鬼最後還是不爭氣地連哭3次，她只能自我安慰：「我想他應該覺得，我今天很漂亮吧！」她也期許未來可以傳承小鬼的好人緣，「因為我不像他人緣那麼好，但總不能讓『鬼』丟臉吧！」

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