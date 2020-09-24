嚴選樂壇5對「撞樣」歌手　網民認錯許志安做杜德偉最經典

組合C AllStar成員陳健安（On仔）近日與舊拍檔梁釗峰一同亮相ViuTV音樂節目《Chill Club》。錄影後，趙學而上載一張與On仔的合照，但竟然有人誤認On仔是曹永廉，更傳送該張照片予他的「親朋戚友」開展話題。趙學而得知事件後在Facebook和Instagram玩埋一份，更指「我好想瘋狂叫你個名呀曹永廉」。

有人誤認陳健安為曹永廉，On仔分享對話圖，笑言感到「受寵若驚」。（陳健安Instagram圖片）

Chill Club︱陳健安被誤認曹永廉 趙學而：好想瘋狂叫你個名呀！

其實樂壇都有不少歌手出現撞樣情況，相似程度甚至連節目主持人都會認錯。除了近日的On仔和曹永廉，被網民或主持人認錯的歌手還有以下4對：

杜德偉、許志安

相信最經典的撞樣事件，莫過於7年前有網民將許志安認錯成杜德偉。這位網民在足球場上與許志安合照，但在Facebook指：「喺球場見到杜德偉先生，不過條友好寸，叫佢杜生都唔采（睬）人。」On仔在Instagram分享自己被認錯成曹永廉一事後，亦有網民模仿這個經典事件，留言道：「叫佢杜生唔應人嘅！」

2013年，有網民將許志安誤認成杜德偉，還稱安仔「叫佢杜生都唔采（睬）人」，一度成為網絡熱話。（網上圖片）

+ 13 + 13 + 13

糖妹、陳慧嫻

糖妹（黃山怡）外貌在出道初期就被指與一代天后陳慧嫻相似，加上在表演和節目中不時翻唱陳慧嫻的經典歌曲，因此被稱為「翻版陳慧嫻」。2015年，陳慧嫻落實於翌年3月舉行《Priscilla-ism演唱會》，當時糖妹上載一張被網民改圖的宣傳海報，前者亦轉載這張貼圖，並讚賞對方可愛。不過，由於糖妹要拍攝無綫劇集《幕後玩家》，因此無法在演唱會中與前輩同台高歌。

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JW王灝兒、何雁詩

在《2020勁歌金曲優秀選第一回》，主持之一王虹茵（Sharlene）誤稱何雁詩為JW王灝兒，嚇得另一主持周志康直言：「JW都講得出？」這段小插曲更令台下準備錄影的胡鴻鈞和鄭俊弘在台下拍爛手掌，何雁詩在台上尷尬地指：「我諗我係咪聽錯呢？」後來她在《勁歌金曲》中憶起這件事時大方地指：「大家開心最緊要！」

Sharlene衝口而出講錯何雁詩做JW，周志康直言：「JW都講得出？」（節目截圖）

+ 3 + 3 + 3

周柏豪、周國賢

新人經驗尚淺，在節目中犯錯在所難免，但即使一群DJ具備豐富主持頒獎禮的經驗，也有大意出錯的時候。在《2018年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》中，梁文禮要將「專業推介叱咤十大」第八位頒給《老少平安》主唱周柏豪時，竟然口快出錯，叫周國賢上台奪獎。事後其他DJ當然藉這個失誤開玩笑，例如艾粒在個人環節時笑指：「有啲歌手嘅名有可取之處，起碼唔會好似有啲歌手嘅名咁容易撈亂嘅，例如周柏豪、周國賢嗰啲。」