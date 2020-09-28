鄭欣宜加盟寰亞唱片　獲Do姐撐場做司儀超感動：差啲忍唔住喊！

鄭欣宜今日（28/9）加盟寰亞唱片，於黃竹坑舉行記招，活動中她宣布會推出今年第一首派台歌《小夜燈》。事實上，她在8月初曾擔任C Allstar慈善直播神秘嘉賓，近日公司亦不停為她宣傳，已經惹來外界猜測是否已落實新動向。欣宜接受《香港01》訪問時透露，自己早在8月已經與公司簽約：「因為疫情關係，未必可以同大家好開心地公布住，既然今日係新歌發布，公司就提議，不如同時間慶祝埋自己加盟。」

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記招正式開始前，大會先播出欣宜兩日前預錄的視像會議片段，鄭秀文、草蜢、林嘉欣等人雖然未能現身記招，但亦在鏡頭前祝福她。不過記招邀得鄭裕玲（Do姐）擔任司儀，令欣宜非常驚喜。她坦言：「最感動係頭先完咗記招之後，佢喺我耳邊講『你做得好好（You’ve done so well）。』，嗰刻差啲忍唔住喊。我要繼續加油，更加努力，唔好浪費咗大家嘅心意。」欣宜在會上不但首度演繹新歌，更獲老闆林建岳送上堆滿兩架手推車的食物和日用品。

鄭秀文、草蜢、林嘉欣等人雖然未能現身記招，但亦在鏡頭前祝福欣宜。（影片截圖）

談到會上被Do姐稱讚自己是香港人的集體回憶，欣宜表示認同：「大家真係由我細細個就已經睇住我大，（呢個講法）都正確。而《小夜燈》係用大人嘅兒歌嚟包裝，咁咪即係做返以前啲嘢啫，我都係唱兒歌出身㗎嘛！」