周柏豪追月夜抗疫音樂會　為建造業籌款：向工友講聲感謝

第三波新冠肺炎疫情近日有緩和跡象，確診數字顯注回落，但疫情拖累經濟，不少人都面對生計問題，當中包括建築業工人。為此，建造業議會發起「抗疫關愛行動」，8月底在九龍灣「建造業零碳天地」首次舉辦網上音樂會《抗疫關愛行動──梁詠琪「打打氣」音樂會》，由梁詠琪（Gigi）開金口為工友打氣。

事隔一個月，「抗疫關愛行動」於今晚（2/10）追月夜舉行第二擊：《抗疫關愛行動──周柏豪你的後援音樂會》，期望繼續團結各界齊心抗疫，鼓勵大眾實踐低碳生活，更讓市民特別是建造業工友感受中秋佳節的氣氛。能夠受邀參與今次演出，周柏豪坦言希望能一盡自己的綿力，讓更多人關注一直為社會默默付出的建造業工友，他說：「受疫情影響，某些行業還可在家工作，但建造業工友們為了繼續令社會正常運作，無論風吹雨打仍堅守崗位，我好希望藉今次音樂會，向你們講聲感謝和致敬。」

「抗疫關愛行動」於今晚（2/10）追月夜舉行第二擊：《抗疫關愛行動──周柏豪你的後援音樂會》，唱出多首作品為建造業工友打氣。（建造業議會提供）

即使疫情已在高峰回落，但在籌備和製作今次《抗疫關愛行動 —周柏豪你的後援音樂會》期間，台前幕後依然採取嚴謹的防疫措施，另外，為配合在中秋節追月夜播放，大會特別訂製大型的月球燈佈置現場，並安排在晚上進行錄影。今晚他先後為樂迷送上《同天空》、《讓愛高飛》、《老少平安》、《最好不過》、《相安無事》、《Imperfect》、《宏願》及新歌《劫後餘生》，最後以《還記得》為音樂會劃上句號。

談到在追月夜為樂迷傳遞正能量，柏豪直言十分興奮：「自己最喜歡的節日，除了新年，還有中秋節，因為會一家人一起慶祝，很有團圓的感覺，其實入了行十多年，已很久沒感受過中秋節的氣氛，難得今次音樂會在這段時間播放，加上我同大會精心挑選了多首很有正能量的歌曲，希望觀眾感受到節日氣氛的同時，也感受到我們帶俾大家的正面訊息。」

《抗疫關愛行動──周柏豪你的後援音樂會》幕後花絮：

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以往經常做運動的柏豪，因為疫情上不了健身房，唯有湊女代替運動，他說：「過去兩年不斷有巡迴演唱會，當時相當滿意自己的狀態，今年的確少了運動，相信好多朋友同我情況一樣，唯有在家多點郁動，抱住囡囡做深蹲，當做負重運動，她差不多有廿磅，抱著她手臀手瓜也會起腱，有時還會幫手做家務，吸塵、洗碗當做運動！」

提到和囡囡迎接第一個中秋節，柏豪一早做好準會，與「小情人」共渡溫馨時刻，他指：「我有朋友開紙紮鋪，他送了一個傳統的兔仔燈籠給囡囡，還有些風琴式燈籠，雖然囡囡長大後未必會記得，但我們一家人可以影相留個紀念，到十月二日晚，我會抱住囡囡，一起重溫這場音樂會，因為之前試過，嫲嫲抱著她看我在電視台的演出，囡囡會興奮得撐手撐腳，加上今次音樂會別具意義，很值得我同囡囡一起安在家中收看。」

《抗疫關愛行動──周柏豪你的後援音樂會》幕後花絮：