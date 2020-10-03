金曲獎2020︱徐若瑄梁靜茹掀性感大戰　9m88橙閃裙型格見高貴

受新冠肺炎疫情影響，以往在6月底舉行的台灣「金曲獎」，今屆（第31屆）推遲至今晚（3／10）在台北流行音樂中心舉行。頒獎典禮現正舉行1，而由蔡旻佑和DJ瑪麗主持的「第31屆金曲獎星光大道」（即紅地氈）則剛剛結束，重點落在徐若瑄、Ella（陳嘉樺）和梁靜茹。

「第31屆金曲獎星光大道」（即紅地氈）則進行中，由蔡旻佑和DJ瑪麗主持，圖中央今屆頒獎典禮主持人「娃娃」魏如萱。（電視直播截圖）

對於香港讀者而言較有知名度的，包括今屆頒獎典禮的主持「娃娃」魏如萱、樂隊滅火器、去年勇奪最佳新人獎的ØZI，以及今屆獲得提名最佳新人獎的9m88。其中9m88以一身橙閃短裙亮相，既高貴又性感，令人眼前一亮，她接受訪問時解釋為何會選擇橙色：「因為最近換了新的髮色，所以就找了一樣顏色的（衣服）來搭配一下。」

9m88以一身橙閃短裙亮相，既高貴又性感，令人眼前一亮。（電視畫面截圖）

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11年後再獲金曲獎最佳國語女歌手提名的梁靜茹重搥出擊，以一襲Deep V花裙的性感造型現身紅地氈，而同樣入圍最佳國語女歌手王若琳，以一條超巨型的巨型藍色蓬裙現身，大概此裙有點重量，所以她走路時頗為吃力。至於兩位壓軸出場的S.H.E成員Ella（陳嘉樺）以及徐若瑄，分別以黑色和紫色晚裝亮相，Ella以一襲黑色露肩長裙登場，盡顯優雅氣質，而徐若瑄的造型完全平衡到性感和高雅，可謂全晚最有睇頭的一位嘉賓。

11年後再獲金曲獎最佳國語女歌手提名的梁靜茹重搥出擊，以一襲Deep V花裙的性感造型現身紅地氈。（電視直播截圖）

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同樣入圍最佳國語女歌手王若琳，以一條超巨型的巨型藍色蓬裙現身，大概此裙有點重量，所以她走路時頗為吃力。（電視直播畫面）

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Ella陳嘉樺以一襲黑色露肩長裙登場，盡顯優雅氣質。（電視直播畫面）

壓軸出場的徐若瑄，以紫色晚裝亮相，造型完全平衡到性感高雅，可謂全晚最有睇頭的一位嘉賓。（電視直播畫面）

其實相比高貴風，走「騎呢路線」吸引目光的也不少，包括樂團「海豚刑警」以及獲提名最佳新人獎的持修，前者糅合拳手、Rolita、水手等多種風格，包羅萬有但又有點「九唔搭八」，至於持修則貫徹其人生興趣，手執「寶貝小精靈」的精靈球和噴火龍遊戲卡，相當搞笑。

獲提名新人獎的持修，帶同「寵物小精靈」的精靈球與遊戲卡入場。（電視直播畫面）

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