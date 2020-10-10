林穎彤新歌暗示與伍富橋分手？　IG慨嘆：此刻特別能領略歌詞意思

林穎彤（Bella）與星夢同門師兄伍富橋（Alvin）一直是緋聞男女，雖然二人從未承認戀情，只稱對方是「好朋友」，但他們一直被認為是圈中一對。不過，兩人今日（10/10）被發現互相Unfollow對方的Instagram賬號，疑似日前已經分手，再見不是朋友。或許，Bella兩個星期前推出新歌《可不可以戀愛》，正是希望憑歌寄意，用歌詞勉勵自己相信真愛依然存在。

兩人早前亦推出合唱歌《迷魂陣》，在MV中大跳辣身舞，奉旨談情。（《迷魂陣》MV截圖）

點擊下圖觀看《迷魂陣》MV兩人跳辣身舞畫面：

+ 27 + 27 + 27

Bella認為《可不可以戀愛》是在開展一段戀情前給自己的疑問，希望了解自己期待被愛之前，是否已經設法讓自己成為一個可以被愛的人，她之前亦在Instagram寫道：「愛情路上，或者我們會迷失會受傷，但經歷過後，蛻成一個更好的自己，終會踫上真愛……我是這樣相信著等待着！」

後來，她分享MV片段時更稱：「此刻特別能領略歌詞的意思。」兩日後，Bella在IG就以英文貼文，指自己會忘記過去，感恩現在依然擁有的事物，並會積極向前，疑似暗示自己回歸單身。

+ 4 + 4 + 4