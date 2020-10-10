梅艷芳57歲冥壽︱每晚聽陳淑樺《夢醒時分》　顏聯武爆背後原因

今日（10/10）是一代巨星「梅姐」梅艷芳57歲冥壽，與她相識多年的DJ顏聯武（Gary）接受香港開電視《娛樂頭條E-news Headline》訪問，細談梅姐不為人知的一面。提到2003年梅姐決定在演唱會穿上婚紗，決定「嫁給舞台」，Gary不敢代梅姐回答是否有遺憾，但他認為：「唔係所有女人都希望有一個幸福嘅家庭，但係我覺得佢都希望嘅，希望有自己嘅小朋友。」

Gary受訪時細談梅姐不為人知的一面。

Gary記得梅姐曾對自己說過，在晚上會聽歌作伴：「我（佢）每晚都會聽陳淑樺嘅《夢醒時分》，呢首歌佢成日都喺半夜聽。如果大家聽下歌詞都可以領悟，我諗每個人都會有佢圓滿嘅部分，亦都會有……即係世事冇完美啦。」在《夢醒時分》中，填詞人李宗盛在一開始寫下每個女性自怨自艾的愛情觀，及後又改以第三人稱勸說的方式，表達出新時代女性應自主、走出悲情留守的愛情，既在當時引起相當大的共鳴，亦成為樂壇中其中一首經典的華語情歌。

李宗盛筆下的《夢醒時分》，希望改變每個女性自怨自艾的愛情觀，以第三人稱勸說的方式，表達出新時代女性應自主、走出悲情留守的愛情。（《夢醒時分》MV截圖）

回顧梅姐一生，令人一直感到可惜的是，縱使曾與苗僑偉、近藤真彥等人交往，但最後仍未能開花結果，無法達成結婚生子的心願。或許《夢醒時分》既能陪伴梅姐每個寂寞的夜晚，亦能勉勵她走出每段情傷，因此成為她其中一首最愛聽的作品。

梅艷芳在演唱會穿上婚紗，決定「嫁給舞台」。（視覺中國）