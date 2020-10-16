鍾舒漫鍾舒祺難得同台　演唱雷深如作品《未夠癲》埋班作樂掃三獎

雖然不少人認為「香港樂壇已死」，但仍有一班本地音樂人覺得仲有得救，旨在培訓36位有潛質的新晉作曲、填詞、編曲創作人的「埋班作樂」，周四（15日）晚便舉行了總結音樂會，讓觀眾見證行業中還是有許多有潛力又有實力的音樂人。

音樂會中，鍾舒漫（Sherman）和鍾舒祺（Sukie）兩姐妹唱出由雷深如（J.Arie）作曲、雷暐樂填詞、hirsk編曲、王雙駿監製；曲風混合了K-pop、Funk、Trap和電子的《未夠癲》，而這首歌更一舉獲得最佳歌詞、最佳編曲及最佳歌曲三個獎項，鍾舒漫更大讚歌曲是很有型的大雜燴！兩姊妹久違同台，卻異口同聲地說比起個人舞台更緊張：「始終好耐冇做Show，呢個時期開得成Show都好感恩、好難得！」

鍾舒漫和鍾舒祺兩姐妹的造型十分吸睛，看上去還有幾分像忍者！（梁碧玲攝）

提到鍾舒漫早前宣布與英皇結束出道至今的15年賓主關係，她接受《香港01》訪問時說：「暫時都會以自由身活動，做決定嘅時候都預咗有一段真空期，因為有心理準備，我都非常之OK，呢段時間自己都有啲Project會做，所有合作我都持開放態度。」

問會否擔心收入，Sherman說：「呢兩年香港咁多事發生，又有疫情，收入點都有影響，老土啲講都恩典夠用！除咗演藝事業，都去做啲生意，反而都幾好玩！」Sherman表示合作事宜暫時都只有初步接觸，關於生意一事未有具體細節可以透露。

點擊下圖逐格睇Sherman的靚相：

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鍾舒祺去年情人節跟拍拖四年的樂隊Ever結他手李恒韜簽紙結婚，談起二人的婚宴先後在社會運動及新冠肺炎影響下數度延期，Sukie語帶無奈地表示已改期至明年新年：「如果下年都擺唔到我係有氣餒！始終婚宴係畀父母，好想拖住爸爸行出嚟。」

問有否因為改期而增加使費，Sukie說：「場地好好，原本諗住退番晒啲錢畀我，但我拒絕咗，希望大家同舟共濟。」至於有否覺得被妹妹爬頭，Sherman就說：「細個會覺得應該家姐先，而家冇嚕！（想快啲有另一半？）我唔想咁耐先結婚，都希望快啲有自己嘅家庭、想生小朋友，可能忽然閃婚呢！」