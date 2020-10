現年41歲的廖碧兒(Bernice)10月初傳出與富二代男友盧啟賢(Calvin)復合,「建時地產」的創辦人施家殷更大爆廖碧兒以「未婚夫」稱呼對方,更有指二人將於明年3月拉埋天窗。42歲的盧啟賢雖然結過婚、育有女兒,但仍不損他「全球最神秘鑽石級筍盤」的稱號,據知他的家族生意覆蓋保險、酒廠等行業,擁有不少物業、多部超級跑車及私人飛機,《福布斯》指其資產高達131億港元。

事情發酵多天,事件中的男女主角均沒有對婚訊作出任何確切回覆,不過廖碧兒周三(14日)就上載一張在遊艇上的照片,穿着低胸連身長裙、大曬姣好身材的Bernice又引用名句寫道:「Little girls with dreams become women with vision.(從有夢想的女孩變成有遠見的女人。)」這句話引人遐想,似是默認婚訊。